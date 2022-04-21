Tam bir östrojen deposu! Bu tohumun tozuyla masaj yapan estetikten vazgeçiyor...

Tam bir östrojen deposu! Bu tohumun tozuyla masaj yapan estetikten vazgeçiyor...

Zengin östrojen değeriyle bilinen çemen otu, toz haline getirilip göğüslere düzenli masaj yapıldığında, gözle görülür bir büyüme sağlıyor.

Estetik fikrini aklınızdan silecek bir alternatif tıp mucizesiyle tanışın.

Türk mutfağında genellikle pastırmanın etrafında gördüğümüz çemenin ana maddesi çemen otu, güzellik konusunda da bir o kadar başarılıdır.

Kahvaltılık bir çeşit olan çemenin etken malzemesi olan tohum halindeki çemen otu toz haline getirilerek baharat olarak kullanılır.

Çemen otunun kullanımı, M.Ö. 4000 yıllarına kadar uzanır. Anadolu da tedavi amaçlı kullanılırken, Mısır’da ölüleri mumyalamak için kullanılmıştır.

Çemen mutfakta kullanımının yanı sıra, hem çemen tohumu hem de çemen yağı başta; hazımsızlık, adet krampları, yaralar, yeni saçlar çıkması, emzirme döneminde sütü çoğaltması, bronşit olmak üzere çok fazla alanda kullanılır.

Çemen otuyla göğüs masajı

Kadınlık hormonu olan östrojenler meme büyümesine yardımcı olurlar. Ergenlik çağında ve hamilelik sırasında olan meme büyümesi ve gelişiminin önemli bir kısmı bu hormonlar sayesinde gerçekleşir.

Çemen otunun en dikkat çeken özelliği ise östrojen deposu olmasıdır.

Göğüs büyütme ameliyatı olmayı düşünenleri fikrinden vazgeçiren çemen otu, düzenli masaj yapıldığı takdirde meme büyütmede etkilir.

Çemenotu tozuyla göğüslere masaj yapmak denemeye değer bir yöntemdir. Çünkü göğüs dokuları bitkisel kimyasalları belli oranlarda emer.

Çemen otu faydaları