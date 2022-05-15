Tansiyon nasıl hızlı bir şekilde düşürülür?

Kalp ve damar hastalıkları için en büyük risk faktörleri arasında olduğu bilinen ve hayatı tehdit edici ciddi hastalıkları tetikleyen yüksek tansiyon seviyelerini doğal olarak düşürebilmek mümkün.

Tansiyon, kalp tarafından pompalanan kanın atardamar duvarlarına uyguladığı basıncı gösterir. Kan basıncı, kanın tüm organlarda dolaşmasını sağlayan kuvvettir. Atardamar duvarlarının gerilmesi kanın düzgün bir şekilde dolaşmasını ve damarlar ve kılcal damarlar aracılığıyla kafa derisinden ayak parmaklarına kadar vücudun en uzak ve en küçük yerlerine ulaşmasını sağlar.

Tansiyon sistolik kan basıncı (büyük tansiyon) ve ve diyastolik kan basıncı (küçük tansiyon) olmak üzere iki değer ile belirlenir. Kan basıncı değerleri, birimi milimetre cıva (mmHg) olan iki sayı ile gösterilir.

Büyük tansiyon, kalp kasıldığında oluşan kan basıncıdır. Küçük tansiyon ise kalp rahatladığında atardamarlardaki kan basıncıdır.

Normal tansiyon değerleri nedir?

Tansiyon değerleri için normal değer 120/80 mmHG olarak kabul edilir. Hipertansiyonda sınır değer, ölçüm muayenehanede yapıldığında 140/90 mmHG'dir. Kendi kendine ölçüm sırasında ise sınır 135/85 mmHG olarak kabul edilir.

Tansiyon ne kadar yüksek olursa, kalp ve damar hastalıkları riski o kadar artar. Atardamarların elastikiyetine bağlı olarak yaşla birlikte tansiyon seviyeleriartar. Tansiyon seviyeleri ayrıca fizyolojik değişikliklerden etkilenir. Stresli durumlarda artar ve sakin durumlarda azalır. Gebeliğin başlangıcında tansiyon düşer ve gebeliğin sonunda normal değerlere döner. Dinlenme evrelerinde tansiyon düşer. Gürültü tansiyonu yükseltebilir.

Fiziksel aktivite veya spor da tansiyonu etkileyen faktörler arasındadır. Kalp, kan basıncında artışa neden olan bir efor sırasında çalışma hızını artırır. Uyku sırasında kan basıncı düşer.

Düşük tansiyonun nedenleri

Çok düşük tansiyona, yani büyük tansiyonun 90 mmHg'nin altına düşmesine karşılık gelen duruma hipotansiyon denir. Yatar pozisyondan ayakta dururken kan basıncı 2 mmHg'den fazla düştüğünde buna ortostatik hipotansiyon denir.

Hipotansiyonun en belirtileri baş dönmesi, gözlerin önünde uçan cisimlerin görünümü ve geçmeyen yorgunluk bulunur.

Yüksek tansiyonun nedenleri

Kronik olarak yüksek tansiyon seviyeleri hipertansiyon olarak tanımlanır. Büyük tansiyon 14.5 değerini geçmemelidir. Küçük tansiyon ise 9 değerini geçmemelidir. Hipertansiyon terimi, 14.5/9'dan daha yüksek bir tansiyon değerine karşılık gelir.

Yüksek tansiyonu olan kişilerin büyük çoğunluğu, hipertansiyon genellikle belirti vermeden ilerlediğinden, bu sorunu yaşadıklarının farkında değildir. Hipertansiyon en sık görülen kalp ve damar hastalığıdır ve bu tür hastalıklar için en önemli risk faktörüdür.

3 ila 6 aylık bir aralıkta üç kontrol olmak üzere 2 kez gerçekleştirilen bir tansiyon ölçümünde büyük tansiyon 145 mmHg'ye eşit veya daha yüksek sonuçlar veriyorsa ve küçük tansiyon 90 mmHg'ye eşit veya daha büyük sonuçlar veriyorsa hasta hipertansiyonu var olarak kabul edilir.

Meyan kökü veya onu içeren içeceklerin tüketimi ve hardal kan basıncını artırabilir. Fazla kilo ve obezite de kan basıncını artırabilir. Çok tuzlu gıdaların alımı kan basıncını büyük oranda yükseltebilir artırabilir.

Yüksek tansiyonu doğal yollarla düşürmek için 7 ipucu

Birçok risk faktörü veya durum, yüksek tansiyonun başlamasına neden olabilir. Hipertansiyon tedavisinde yaşam tarzınızı gözden geçirmek esastır. Peki, tansiyonu nasıl hızlı bir şekilde düşürebilirsiniz? İşte tansiyın doğal olarak düşürmek için 7 ipucu.

Stresi yönetin

Stres, kan basıncının artmasına neden olur. Spor yapmak, hafif jimnastik veya gevşeme egzersizleri yapmak ve iyi uyumak tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilecek ipuçlarıdır.

Sigarayı bırakın

Tütün, yüksek tansiyon için en önemli risk faktörlerinden biridir. Her sigara 20 ila 40 dakika boyunca kan basıncının yükselmesine ve kalp atış hızında yüzde 40'lık bir artışa neden olarak kalbi erken yıpratır ve atardamarları zayıflatır. Öte yandan, tütün ayrıca damarlarda plak oluşumunu tetiklemesi nedeniyle kalp ve damar hastalıkları için bir risk faktörüdür.

Kolesterol seviyenizi izleyin

Artan kolesterol seviyesi, tütünle birlikte kalp ve damar hastalıkları için başka bir risk faktörüdür. Klinik duruma ve tıbbi tavsiyeye bağlı olarak diyetinizi değiştirmek ve gerektiğinde ilaç almak gerekebilir.

Kan şekerinizi izleyin

Diyabet, kalp ve damar hastalıkları için başka bir risk faktörüdür. Kan şekerinin ve gerekirse glikolize hemoglobinin izlenmesi, diyabetin erken dönemde saptanması ve diyet ve tıbbi önlemlerin uygulanması için gereklidir.

İyi uyuyun

Hipertansiyona sahip olanların yaklaşık yüzde 25 ila 30'u kötü uykudan şikayetçidir. Uyku hijyeninizi gözden geçirin. Düzenli olarak aynı saatte yatın, uyumadan önce aşırı yemekten ve alkolden kaçının, beyninizi çalıştıracak gece ritüelleri oluşturun (kitap okuyun vb.) ve gerekirse ıhlamur gibi sakinleştirici bitki çayları tüketin.

Doğum kontrolüne dikkat edin

Özellikle 35 yaşından sonra, sentetik östrojenler içeren doğum kontrolü, tansiyonu yükselten bir hormonun sentezini uyararak hipertansiyonu tetikleyebilir veya şiddetlendirebilir.

Alkol tüketiminden kaçının

Alkol tüketimi yüksek tansiyon için bir risk faktörüdür, aynı zamanda tedavinin etkisine karşı direnç için de bir risk faktörüdür. Alkol için güvenli bir doz yoktur ve tüm miktarlarda alkol vücut için zararlıdır. Uzmanlar, hiçbir miktarda tüketilmemesini önerir.

Tansiyon nasıl hızlı bir şekilde düşürülür?

Bazı ciddi acil durumlar dışında tedaviler tansiyon seviyelerinin kademeli olarak düşürür. Normalleşmeye kadar her ay izleme ile maksimum 3 ayda tansiyon normal seviyelere döner. Ancak normal dışı bir yükselme varsa bir kardiyolog daha derinlemesine bir değerlendirme isteyecektir.

Bitkiler tansiyonunuzu düşürmede stresi azaltarak ve kalbi güçlendirerek bir destek sağlayabilirler. Antihipertansif, iltihap önleyici ve kan sulandırıcı özelliklere sahip siyah sarımsak, kalp rahatlığını artıran alıç ve antihipertansif etkiye sahip zeytin yaprağı ve kızılcık kullanabilirsiniz.

Her gün tabağınıza meyve ve sebzeleri, tam tahılları ve kuru meyveleri ekleyin. Bu besinler, tuzun vücuttaki etkilerine karşı çalışırlar ve kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olan bir mineral olan potasyum kaynaklarıdır. Ayrıca, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan maddeler olan lif bakımından da zengindirler. Ayrıca balıklarınıza, yemeklerinize ve çiğ sebzelerinize biraz zeytinyağı eklemek ve kahvaltılarınıza ve ara öğünlerinize kuru yemiş (ceviz, badem, fındık) eklemek için tereddüt etmeyin. Bunlar kan basıncını düşürmede fayda sağlarlar. Şarküteri ürünleri, bisküvi ve kekler, kavrulmuş ve tuzlu fıstık ve bademlerin yanı sıra endüstriyel yemekler ve konserveler genellikle yüksek tuz içeriğine sahip oldukları için önerilmez.

Kırmızı et, şeker ve hayvansal yağ oranı yüksek gıdaların tüketimini sınırlayın. Bunun yerine meyve ve sebzeler, beyaz et, balık, kepekli tahıllar ve kuru yemişlere dayalı bir diyet tercih edin. Muz, brokoli, kuşkonmaz, ıspanak ve baklagiller potasyum bakımından yüksektir. Potasyum, kalp kası da dahil olmak üzere kas kasılmaları için gereklidir. Bu ürünleri günlük diyetinize ekleyin.

Hipertansiyon ve kalp ve damar hastalıkları, aşırı tuz tüketiminden etkilenir. Günlük tuz tüketiminin 5 gramı geçmemesi önerilir. Tariflerinizde tuz yerine baharatlar veya aromatik bitkiler kullanabilirsiniz.

Çay veya kahve gibi kafein ve tein içeren içecekler kalp atış hızı ve tansiyonu bir miktar artırabilen sempatik sinir sistemini harekete geçirir. Bu nedenle tüketimlerinin ılımlı olması önerilir.

Hamilelikte tansiyon nasıl düşürülür?

Hamilelik sırasında yüksek tansiyon gelişmesi mümkündür. Bu durum, böbrek de etkilendiğinde "hamilelik hipertansiyonu" veya "preeklampsi" olarak adlandırılan durumdur.

Daha önce hipertansiyonu olmayan kadınlarda bile sık olarak son 3 aylık dönemde ortaya çıkar. Bunun nedeni, atardamarlara zarar veren maddeler salgılayan plasentadaki bir üretim hatasıdır. Fetüste bu durum büyüme geriliğine yol açabilir, plasental abruption (hematom), fetal ölüm veya büyük prematüritenin nedeni olabilir.

Gebelikte hipertansiyon riski yaş, obezite, önceki hipertansiyon, diyabet, ikiz gebelik veya tıbbi yardımlı üreme ile artar. Hamilelik öncesi klasik risk faktörlerinin kontrol edilmesi ve kilo alımının sınırlandırılması önerilir. Hamilelik sırasında doğrulanmış hipertansiyon olması durumunda, takip yüksek riskli hamilelik için uyarlanmış bir kadın doğum merkezinde yapılmalıdır. Ayrıca gebelikte hipertansiyon olması, kadınlar için özel bir kalp ve damar hastalıkları risk faktörü olması nedeniyle doğumdan sonra düzenli takip gerektirir.