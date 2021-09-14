Tansiyonu düşüren 10 besin

Genel olarak tüm meyve ve sebzeler, lif ve potasyum açısından zengin oldukları için kan basıncının kontrolüne yardımcı olur, ancak bazı besinler özellikle tansiyon düşürme konusunda oldukça iyidir.

Hipertansiyon (yüksek tansiyon), tüm dünyada giderek yaygınlaşmaktadır ve kalp ve damar hastalıkları ve inme için en önemli risk faktörüdür.

Tansiyon, kanın kalp tarafından pompalandığında atardamar duvarlarına uyguladığı kuvvet olduğundan, etkileyen birçok faktör vardır.

Kan hacmindeki artış, böbrek yetmezliği, zayıf sodyum metabolizması, damar duvarlarında kalsiyum birikimi, stres, uyarıcılar veya kötü beslenme nedeniyle tansiyon yükseklikleri yaşanılabilir.

TUZ TÜKETİMİNİ SINIRLAYIN

Beslenme, hipertansiyon tedavisinin temel parçalarından biridir, bu nedenle yemeklerde tuz tüketimini azaltmak ve yüksek tuz içeriği nedeniyle sosis, salam gibi işlenmiş etler ve konserve gibi endüstriyel gıdalardan kaçınmak gibi bazı günlük alışkanlıkları sürdürmek önemlidir. Aynı şekilde, doymuş yağ ve şekerden zengin gıdaları ölçülü tüketmek önemlidir, çünkü bunların fazlası da kan basıncının yükselmesine neden olabilir. Alkol de tansiyonu yükselten bir başka bileşendir.

Hipertansiyonun kontrolüne yardımcı olmak için taze sebze, meyve, kepekli tahıllar, baklagiller ve yağsız et gibi doğal gıdaların tüketimi tercih edilmelidir.

Bunun yanı sıra yüksek tansiyonu olanlar vücuttaki fazla sıvının atılmasına katkıda bulunmak için günde 2 ila 2,5 litre su tüketerek su tüketimini artırmalı, haftada en az 3 kez yürüyüş veya koşu gibi düzenli fiziksel aktivite yapmalıdır.

TANSİYONU DÜŞÜREN 10 BESİN

Bazı gıdalardan kaçınmanın yanı sıra, tansiyon kontrolünü destekleyen gıdaların alımı da artırılmalıdır. Potasyum açısından zengin besinlerin tüketimi önemlidir, çünkü potasyum sodyumun vücut sıvılarının dağılımı üzerindeki etkisini düzenler. Damarları genişleten fitokimyasallar açısından zengin besinler de tansiyon düşürücü etkisiyle bilinir.

İşte tansiyon düşürücü etkisi olan 10 besin:

Koyu Yeşil Yapraklılar

Lahana, ıspanak, roka, pazı gibi koyu yeşil yapraklılar, vücudunuzun nitrik okside (NO) dönüştürdüğü nitrat adı verilen bileşikler içerir. NO, damarlarınızı gevşetmeye, kan akışını artırmaya ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Günde en az üç porsiyon koyu yeşil yapraklı bitki tüketimi, tansiyonunuzu düşürmede oldukça etkili olacaktır.

Hibiskus Çayı

Kan basıncını düşürdüğü bilinen hibiskus çayı (ebegümeci çayı) en büyük yardımcılarınızdan biri olabilir. Araştırmalar, bir ay boyunca hibiskus çayı tüketmenin tansiyon seviyelerini düzenlediğini gösteriyor.

Sarımsak

Sarımsak tedavi edici özellikleri olan gıdalar biridir. Kanın temizlenmesine yardımcı olur ve antibakteriyel ve antifungaldir. Kılcal damarlar ve atardamarlar için bir vazodilatör (damar genişletme) görevi görür.

Günde en az 1 diş çiğ ya da pişmiş olarak sarımsak tüketmeye çalışın.

Muz ve Patates

Muz ve patates, potasyum açısından çok zengindir. Potasyum, sodyumun vücut üzerindeki etkilerini azaltır ve idrarınız yoluyla sodyum atmanıza yardımcı olur. Yetişkinler günde 4.700 mg potasyum almalıdır.

Bir muz, günlük ihtiyacınız olan potasyumun yüzde 12'sini sağlarken, orta boy bir patates (100 gram) de aynı değeri verir. Potasyum oranı yüksek diğer yiyecekler arasında avokado, mantar ve baklagiller bulunur.

Tam Tahıllar

Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, günde üç porsiyon tam tahıllı gıda tüketen bireylerin, sistolik kan basınçlarının (büyük tansiyon) 6 mm Hg düştüğü görüldü. Sadece bu tam tahıllarla birlikte ne yediğinize dikkat edin. Tam tahıllı makarnayı yağlı bir yemekle eşleştirmeniz, bir yarar sağlamayabilir.

Kereviz

Kereviz sodyum atılımına yardımcı olarak, idrar ve damar kan hacmini azaltır. İyi bir idrar söktürücüdür. Günde 4 sap kerevizi meyve suları, sebze suları, salatalar, kremalar veya pişmiş olarak tüketin.

Enginar

Potasyum açısından zengin ve idrar söktürücü özelliği olan enginar, vücuttaki sıvıların atılmasına yardımcı olur ve bunun sonucunda tansiyonu düşürür. Ek olarak, karaciğer fonksiyonuna fayda sağlar.

Haftada 2-3 gün 2-3 enginar yiyin.

Kivi

Amerikan Kalp Derneği'ne göre günde üç kivi, yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı oluyor.

Kivi, idrar söktürücüdür, lif bakımından zengindir ve atardamar sağlığı için çok önemli olan lutein gibi antioksidanlar içerir.

Yaban Mersini

Haftada bir porsiyon yaban mersini tüketmek, hipertansiyon riskini yüzde 10 azaltır. Bu etki, içerdiği antosiyaninlerden, kardiyoprotektif özelliklere sahip bir tür flavonoidden kaynaklanmaktadır.

Kefir

Son araştırmalar, düzenli olarak kefir içmenin yüksek tansiyonla mücadelede faydalı olabileceğini göstermiştir. Kefir, bağırsak florasına canlı yararlı mikroorganizmalar kattığı için yoğurt gibi bir probiyotik olarak kabul edilir.

Mikrobiyota bakterilerinin dengesizliğinin hipertansiyon riskini artırdığı bilinmektedir.