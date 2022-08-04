Tansiyonu düşürmek için en iyi 10 yiyecek

Kalp ve damar hastalıklarının en büyük tetikleyicisi olan yüksek tansiyonu düşürmenin anahtarı sağlıklı beslenmeden geçiyor ve tansiyonu düşürmek için bazı besinler özellikle öneriliyor.

Hipertansiyon, atardamar duvarlarındaki kan basıncında anormal bir artıştır. Damar duvarları uzun vadede kalınlaşır ve sertleşir, bu da kalbin daha fazla çalışmasına neden olur.

Hipertansiyonun en yaygın belirtileri baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, çarpıntı ve burun kanamasıdır. Ancak hipertansiyon genellikle asemptomatiktir ve bu nedenle tansiyon ölçümü dışında anlaşılamaz.

Hipertansiyona neden olabilecek faktörlerin tümü kontrol edilebilir değildir, riskler yaşla birlikte veya genetik faktörle artar. Ancak, risk faktörlerinin çoğu yaşam tarzına bağlıdır, sigara, fiziksel hareketsizlik, stres ve diyet gibi faktörler büyük bir rol oynar.

Beslenmenize dikkat edin

Yeterli ve dengeli bir diyet kalbinizin ve atardamarlarınızın korunmasına yardımcı olur. Tansiyonunuzu düşürmenin anahtarı sağlıklı beslenmedir. Dengeli bir diyet ve daha genel olarak sağlıklı bir yaşam tarzı tansiyonunuzu büyük ölçüde dengeleyecektir.

Şeker, nişastalı yiyecekler, kırmızı et ve daha genel olarak kötü yağların aşırı tüketiminden kaçının. Tuz alımınızı günde maksimum 5 gram ile sınırlayın. Bu, bir çay kaşığı kadar tuz tüketimi demektir. Ancak tuz, günlük hayatta tüketilen çoğu üründe gizli bir madde olarak bulunur.

Diyetteki tuzun ana kaynaklarından biri beyaz ekmektir. Çünkü çok tuzlu olmasa da bol miktarda yendiği için tuz alımını artırır. Ayrıca hazır soslar da en büüyk tuz kaynaklarından biridir. Abur cuburlar, cipsler, paketli atıştırmalıklar ve bisküvler gibi gıdalar da çok miktarda tuz içerir.

Tansiyonu düşüren 10 yiyecek

Meyve ve sebzeler olmadan sağlıklı ve dengeli beslenme düşünülemez. Günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze yemeye çalışın, örneğin 2 meyve ve 3 sebze yiyin. Bir porsiyon, yaklaşık olarak küçük bir elma veya iki kayısıya eşdeğer olan 100 gramdır.

Tansiyon seviyelerini dengelemek için aşırıya kaçmadan tüketebileceğiniz yiyecekler de vardır:

Sarımsak

Antioksidan özelliklere sahip bir element olan selenyum açısından zengin olan sarımsak, hipertansiyon üzerinde etkili olmasının yanı sıra, kötü kolesterol seviyelerini düşürür ve damar sertliğine karşı da etkilidir. Tüm bu faydalardan yararlanmak için günde dört diş sarımsak tüketebilirsiniz.

Avokado

Kalp ve damar sisteminin düzgün çalışmasını sağlayan doymamış bir yağ asidi olan linoleik asit kaynağı olan avokado, aynı zamanda iyi bir potasyum kaynağıdır ve tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur.

Bitter çikolata

Magnezyum, potasyum ve iltihap önleyici ve antioksidan etkisi olan flavonoidler açısından zengin olan bitter çikolata, yüksek tansiyonun en yaygın nedenlerinden biri olan stresin etkilerini hafifletmeye yardımcı olur. Çikolatanın ambalajındaki şeker içeriğini kontrol edin, bazı bitter çikolatalar çok fazla şeker içerir. Ayrıca en az yüzde 70 kakao içeren bitter çikolataları tercih edin.

Enginar

Potasyum, magnezyum, bakır, kalsiyum ve demir kaynağı olan enginarda tansiyonu dengelemek için adeta her şey var. Enginar ayrıca vücutta bulunan fazla sıvıların atılımını sağlayarak tansiyonu düşürmeye yardımcı olan bir idrar söktürücüdür.

Brokoli

Hipertansiyona karşı uygulanan bir diyette özellikle brokoli olmak üzere meyve ve sebze tüketiminizi artırmak şarttır. Brokoli kalsiyum, magnezyum ve potasyum açısından zengindir ve bu sayede tansiyonu dengelemeye yardımcı olur. Ayrıca brokolinin flavonoid içeriği, hipertansiyonun yol açabileceği koroner hastalıklara karşı koruyucu bir görev görür.

Yoğurt

Yoğurt, birçok faydalı özelliğe sahiptir. Probiyotik kaynağıdır, B2, B12 vitaminleri ve çinko, fosfor, potasyum ve kalsiyum açısından zengindir. Damarları yumuşatmaya yardımcı olur ve bir miktar genişlemesine izin verir, bu da tansiyonu düşük tutar.

Badem

Potasyum ve magnezyum kaynağı olan badem, doymamış yağ asitleri açısından da zengindir. Bu sayede tansiyonu dengelemenin yanı sıra iyi kolesterol seviyelerini korumak için de yararlıdır.

Kereviz

Çiğ olarak veya pişirilerek yenebilen kereviz, vücudun toksik maddeleri yok etmesine yardımcı olan ve yüksek tansiyonu kontrol etmeye yardımcı olan arındırıcı bir idrar söktürücüdür.

Somon

Sodyum içeriği en düşük balıklardan somon, alabalık ve ton balığı gibi yağlı balıklar da tansiyonun düzenlenmesine yardımcı olur. Bu balıklar, yüksek tansiyon üzerinde faydalı etkisi olan iyi bir omega 3 kaynağıdır.

Pancar

Meyve suyunda veya salatalarda nitrat yönünden zengin bir besin olan pancar tüketimi tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Araştırmalar, her gün bir bardak pancar suyu tüketen kişilerin tansiyonlarında hızlı bir düşüş yaşadığını kanıtlamıştır.