Tartışmalara son verecek! Soğuk duş almanın şaşırtan faydaları: Tansiyon, stres.. Sıcak suyla duş almak alışkanlık haline gelse de uzmanların soğuk suyla duş alma önerisi büyük önem taşıyor. İşte okuyunca vazgeçmeyeceğiniz soğuk suyun faydaları...

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Yaz ve kış aylarında bireyler duş almaktan vazgeçmiyor.

Vücut sağlığı için tercih edilen sabun, şampuan ve masaj aletleri kadar suyun sıcaklığı da önem taşıyor.

Kimi vatandaşlar aşırı sıcak sudan vazgeçemezken, kimileri de ılık su tercih ediyor.

Uzmanlar soğuk suyla duş almayı öneriyor

Ancak uzmanların önerisi ise soğuk suyla duş almak...

Saymakla bitmeyen faydaları bulunan soğuk duşun vücut sağlığı ve zindelik açısından önemini sizler için derledik.

İşte soğuk suyun 8 faydası...

- Hafızayı güçlendirir.

- Duygusal dayanıklılığı artırır.

- Stresi azaltır.

- Gün içinde dinç kalmayı sağlar.

- Bağışıklığı kuvvetlendirir.

- Lenfatik dolaşımı artırır.

- Nabız ve tansiyonu düşürür.

- Kasların iyileşmesini hızlandırır.

Ancak hemen her gün duş alanlar için ise durum farklı. Soğuk su alışkanlığının böyle bir durumda hafta 3'e düşürülmesi de öneriliyor.