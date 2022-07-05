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- Tatil zamanı kritik artış! Haftalık korona vakası kaç oldu? Kaç kişi öldü?
Tatil zamanı kritik artış! Haftalık korona vakası kaç oldu? Kaç kişi öldü?
- Haber Merkezi
- 05.07.2022 - 09:07
Vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.
Virüs etkisini yitirirken tedbiri elden bırakmayan vatandaşlar, vaka ve vefat sayılarını sorguluyor.
Yaz aylarının gelmesiyle vakalarda artış olup olmayacağı merak edilirken, vatandaşlar yeni kısıtlamaların gelmesinden endişe duyuyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tablosunun haftalık olarak yayınlanacağını duyurmuştu.
27 Haziran- 3 Temmuz arasındaki verilerin yükselişi yarattı.
Peki, yeni koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...
Haftalık koronavirüs vaka ve ölüm sayısı
Türkiye’de haftalık olarak açıklanan koronavirüs tablosu kamuoyu ile paylaşıldı. 27 Haziran- 3 Temmuz arasındaki verilere göre 57 bin 113 kişinin testi pozitif çıktı, 25 kişi ise hayatını kaybetti.
Vakalar önceki haftaya göre yüzde 114 oranında artarken 2 haftada ise 5 katına çıktı.