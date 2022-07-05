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Tatil zamanı kritik artış! Haftalık korona vakası kaç oldu? Kaç kişi öldü?

Tatil zamanı kritik artış! Haftalık korona vakası kaç oldu? Kaç kişi öldü?

Koronavirüs vaka ve vefat sayılarındaki son durum, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki bu haftaki vaka sayısı açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte yeni koronavirüs tablosu...