Petrol
113.31
-0.17%
Euro
17.5786
0.24%
Dolar
16.8399
0.08%
Altın
980.32
0.26%
Borsa
2406
0.00%
Bitcoin
343.419
6.21%
BTXN Coin
6.75
-2.03%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    Tatil zamanı kritik artış! Haftalık korona vakası kaç oldu? Kaç kişi öldü?

    Koronavirüs vaka ve vefat sayılarındaki son durum, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki bu haftaki vaka sayısı açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte yeni koronavirüs tablosu...
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 09:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tatil zamanı kritik artış! Haftalık korona vakası kaç oldu? Kaç kişi öldü?

    Vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.

    Virüs etkisini yitirirken tedbiri elden bırakmayan vatandaşlar, vaka ve vefat sayılarını sorguluyor.

    Yaz aylarının gelmesiyle vakalarda artış olup olmayacağı merak edilirken, vatandaşlar yeni kısıtlamaların gelmesinden endişe duyuyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tablosunun haftalık olarak yayınlanacağını duyurmuştu.

    27 Haziran- 3 Temmuz arasındaki verilerin yükselişi yarattı.

    Peki, yeni koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

    Haftalık koronavirüs vaka ve ölüm sayısı

    Türkiye’de haftalık olarak açıklanan koronavirüs tablosu kamuoyu ile paylaşıldı. 27 Haziran- 3 Temmuz arasındaki verilere göre 57 bin 113 kişinin testi pozitif çıktı, 25 kişi ise hayatını kaybetti.

    Vakalar önceki haftaya göre yüzde 114 oranında artarken 2 haftada ise 5 katına çıktı.

    Tatil zamanı kritik artış! Haftalık korona vakası kaç oldu? Kaç kişi öldü? #1

     


    İlginizi Çekebilir

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    Elektrikli dağıtım araçları sayısı arttırılıyor
    Ekonomi

    Elektrikli dağıtım araçları sayısı arttırılıyor

    ABD'de siyahi gencin vurulma anları
    Dünya

    ABD'de siyahi gencin vurulma anları

    Görüş Bildir