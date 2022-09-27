Tavuğu pişirmeden önce sakın yıkamayın! Bu hastalıkları tetikliyor...

Tavuğu pişirmeden önce yıkama alışkanlığı, mutfaktaki tüm yüzeyleri kirletme ve enfeksiyon riskini artırma riski taşır ve birçok sağlık sorununu tetikleyebilir...

Mutfak, çeşitli sağlık sorunları için tehlikeli sonuçlara neden olabilen, bulaşma riski en yüksek yerlerden biridir. Bakteri ve diğer hastalık yapıcı mikroorganizmalarla dolu çiğ yiyeceklere doğru dikkat gösterilmezse, çeşitli enfeksiyonlara yakalanma riski artar.

Özellikle dikkat edilmesi gereken şey çapraz kontaminasyon, yani çapraz bulaşmadır. Hastalık yapıcı mikroorganizmaların kontamine gıdalardan diğer gıdalara dolaylı yoldan, yani kirli elleriniz, ekipmanlarınız, mutfak eşyalarınız yoluyla geçişidir.

Çiğ tavuk etine dikkat edin

Çiğ tavuk eti, çapraz bulaşma konusunda en çok dikkat edilmesi gereken yiyeceklerden biridir. Birçok kişinin kesme ve pişirme işlemlerine geçmeden önce tavuğu yıkama alışkanlığı vardır, ancak bu çok yanlış bir alışkanlıktır ve kesinlikle kaçınılması gerekir.

Çiğ tavuk, pişirme süreçlerinde ölen bakteri ve hastalık yapıcı mikroorganizmalar açısından zengindir. Ancak akan suyun altında durulamaya dikkat edin, sıçrayan su bakterileri lavabo veya tezgah gibi çevredeki yüzeylere, ellerinize, bıçaklara ve hatta kıyafetlerinize taşıyabilir.

Çiğ tavuk genellikle ciddi gıda zehirlenmelerine neden olabilen Campylobacter, Salmonella ve Clostridium perfringens bakterileri ile kontamine olur. Eti 85 °C'de pişirmek bu bakterileri yok etmek ve tavuğu güvenli hale getirmek için en iyi çözümdür. Ancak yıkamak, bakterileri diğer yüzeylere ve diğer gıdalara yayarak kontaminasyon riskini artırır.

Çapraz bulaşmayı önlemek için ipuçları

Mutfağınızda çapraz bulaşmayı önlemek için bu ipuçlarını deneyebilirsiniz:

- Alışverişe çıktığınızda çiğ et ve balığı diğer yiyeceklerden ayırın, yanınızda bir kese kağıdı taşıyın ve sonra çöpe atın.

- Çiğ et, balık ve yumurtaları buzdolabındaki diğer yiyeceklerden ayrı tutun.

- Tavuk, hindi veya diğer kümes hayvanlarını asla akan suyun altında yıkamayın.

- Çiğ et ve balık kesmek için kullandığınız kesme tahtasını ve ekmek, peynir, meyve ve pişirmeye ihtiyaç duymayan diğer yiyecekleri kesmek için kullanmayın.

- Çiğ et veya balığa dokunduktan sonra ellerinizi sabun ve ılık suyla en az yirmi saniye yıkayın.

- Çiğ et, kümes hayvanları, balık veya yumurta kullandıktan sonra kapları, kesme tahtalarını ve tezgahı sıcak su ve deterjanla yıkayın.

- Çiğ et ve pişmiş et için ayrı tabaklar kullanın, aynı kural kümes hayvanları ve balıklar için de geçerlidir.