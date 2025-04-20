Tavuk etinde küçük hatalar, sağlığınızı tehlikeye atabilir

DHA

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Hilmi Çon, tavuk eti tüketiminde artan gıda zehirlenmelerine karşı önemli uyarılarda bulundu. Tavuğun üretimden sofraya ulaşan yolculuğunun her adımının dikkatle yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Çon, bu hayvansal ürünün yapısı gereği bakteriyel bulaşmaya son derece açık olduğunu belirtti.

Tavuk eti, doğası gereği mikroorganizmaların üremesi için elverişli bir yapıya sahiptir. Bu nedenle çiftlikteki yetiştirme koşullarından başlayarak, kesim, soğuk zincirle taşıma, satış noktalarında sergileme ve en sonunda evde ya da restoranlarda hazırlanıp servis edilmesine kadar olan tüm aşamalar titizlikle kontrol edilmelidir.

diyen Prof. Dr. Çon, zincirin herhangi bir halkasında yaşanacak ihmalin, halk sağlığını tehdit eden sonuçlara yol açabileceğini ifade etti.

BİR HATA, ZİNCİRİN TAMAMINI BOZAR

Tavuk etinin yanlış muhafazası durumunda, zararlı bakterilerin kolaylıkla üreyebileceğini hatırlatan Prof. Dr. Çon, özellikle salmonella ve kampilobakter gibi tehlikeli mikroorganizmaların ciddi enfeksiyonlara neden olabileceğini belirtti. Bu riskin yalnızca çiğ etle sınırlı olmadığını vurgulayan Çon, pişmiş ürünlerin de dikkatle korunması gerektiğine dikkat çekti:

Pişmiş tavuk, sanılanın aksine tamamen güvenli değildir. Ürün yeterince pişirilse bile, daha sonra çıplak elle temas edilmesi, aynı mutfak ekipmanlarıyla hem çiğ hem pişmiş ürüne dokunulması, ya da ürünün uygun sıcaklıkta saklanmaması gibi ihmaller bakteri üremesini yeniden başlatabilir.

SICAK HAVA, RİSKİ ARTIRIYOR

Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte artan hava sıcaklıklarının, bu riskleri daha da büyüttüğünü belirten Çon, birkaç saatlik ihmalin bile ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Uygun sıcaklıkta muhafaza edilmeyen veya uzun süre açıkta bekletilen pişmiş tavukların hızla bakteri yuvasına dönüşebileceğini belirterek şu uyarılarda bulundu:

Yanlış ısıda saklanan tavuk, yalnızca birkaç saat içinde sağlığı tehdit edecek boyutta bakteri içerebilir. Bu da mide bulantısından ciddi enfeksiyonlara kadar çok sayıda sağlık sorununa yol açabilir. Bu nedenle hem restoranlar hem de evde yemek hazırlayan bireyler hijyen ve ısı kontrolüne her zamankinden daha fazla dikkat etmeli.

GÜVENLİ TÜKETİM İÇİN TAVSİYELER

Prof. Dr. Ahmet Hilmi Çon, tavuk etinin hem ekonomik hem de besleyici bir protein kaynağı olduğunu belirterek, doğru işlenmediğinde ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabileceğini söyledi. Çon’un önerileri arasında şu maddeler öne çıkıyor:

Tavuğu güvenilir yerlerden satın alın.



Soğuk zincirin kırılmamasına dikkat edin.



Çiğ ve pişmiş ürünleri ayırın, ayrı ekipmanlar kullanın.



Pişirme sıcaklığı yeterli olmalı; iç kısmın tam piştiğinden emin olun.



Pişmiş ürünü dış ortamda uzun süre bekletmeyin, soğutmadan tekrar ısıtmayın.

Sonuç olarak, tavuk eti tüketiminde sağlığın korunması için sadece doğru pişirmek yeterli değil; hijyen zincirinin tamamı eksiksiz işlemeli. Zira küçük bir ihmal, büyük sağlık sorunlarına dönüşebilir.