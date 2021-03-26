Tavuk Karası nedir, belirtileri nelerdir? Tavuk Karası (Gece körlüğü) tedavi edilir mi?

Halk arasında tavuk karası olarak bilinen gece körlüğü, düşük ışık koşullarında ortaya çıkan görme bozukluğudur. Peki tavuk karası belirtileri nelerdir ve tedavi edilebilir mi?

Gece körlüğü bir diğer adıyla tavuk karası hastalığı genetik sebepli göz hastalıklarında meydana gelen ciddi bir rahatsızlıktır.

Tavuk karası hastalığı nedeniyle gece karanlıkta hastalar göz yetisini kaybetmektedir. Loş ışık nedeniyle görme yetisi tamamen ortadan kalkmaktadır.

Anne veya babada tavuk karası hastalığı bulunan kişilerde tavuk karası hastalığı yaşanma oranı çok yüksektir.

Peki tavuk karası nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir? Tavuk karası tedavisi var mı? İşte gece körlüğü hakkında merak edilenler..

TAVUK KARASI NEDİR?

Tıptaki adıyla "Retinitis Pigmentosa" vakasının çoğunun önce çubuk şeklindeki hücrelerin bozulmasıyla başlıyor.

Bu hücreler karanlıkta veya az ışıklı ortamlarda görmemizi sağladığı için ilk önce onların bozulması, hastalığın ilk belirtileri arasında gece körlüğünün ortaya çıkmasına neden oluyor.

TAVUK KARASI NEDENLERİ

Gece körlüğü A vitamini eksikliğinin sonucu olup geri dönüşümlü ve önlenebilir olabileceği gibi kalıtsal ya da altta yatan başka problemlerden kaynaklanıyor da olabilir.

Tedavi edilmemiş glokom veya miyop hastalığı tavuk karası hastalığını tetikleyici özelliği bulunan göz hastalıklarındandır. Şeker hastalığı göz hücrelerine zarar verir.

Kan basıncının yükselmesi göz hücrelerinin zarar görmesine neden olur.

GECE KÖRLÜĞÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Tavukkarası hastalığının yaygın olarak iki belirtisi vardır. Oda geceleri ya da zayıf ışıkta görmekte zorlanmak ya da hiç görememektir. Başlarda kendini basit bir görme sorunu olarak belli etmeye başlar ve git gide karanlık ortamda ya da zayıf ışıkta görememe sorunu başlar.

Gece körlüğünün neden olduğu yaygın şikayetler şu şekildedir;

Işığın sınırlı olduğu ortamlarda net görememe,

Işığa karşı hassasiyet,

Işığa maruz kaldıktan sonra bulanık görme,

Parlak ışık sonrası uzun süreli görme kaybı,

Işığı ve renkleri seçememe,

Görüş alanında daralma,

Çok fazla ışığa maruz kalınca gözleri açmada zorluk çekme.

TAVUK KARASI TEDAVİSİ

Tavuk karası hastalığında kök hücre tedavisi uygulanmaktadır. Kök hücre tedavisi sayesinde görme yetisi %10’un altında olan kişiler bile tekrar görme imkanına sahip olmaktadır.

Destekleyici tedavilerin yanı sıra göz sağlığına ekstra dikkat etmek ve beslenme düzenini buna göre ayarlamak çok önemlidir.

Özellikle de A ve D vitaminleri mutlaka vücuda düzenli olarak alınmalıdır.