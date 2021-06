Taze baklanın faydaları saymakla bitmiyor

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Dilek Sivri, fitokimyasal içeriği zengin olan bir sebze olan bakla tüketimi hakkında önemli bilgiler aktardı.

Zengin bitkisel protein, lif, folik asit, K vitamini ve potasyum başta olmak üzere vitamin ve mineral deposu olan bakla tüketimine dair kritik ipuçları aktaran Uzman Diyetisyen Dilek Sivri, bakla tüketiminin faydalarını aktardı. İçeriğindeki izoflavonun meme kanseri gibi bazı kanser türlerine karşı etkili olduğu hakkında deneysel çalışmaların bulunduğunu ifade eden Arş. Gör. Dilek Sivri, ayrıca içeriğindeki lif LDL kolesterolü düşürdğünü, kolon sağlığını koruduğunu, kan şekerini regüle ettiğini ve doygunluk hissini arttırarak kilo kontrolünü sağladığını söyledi.

“PARKİNSON HASTALARI BAKLA TÜKETİMİNE DİKKAT”

Mevsim geçişlerinin olduğu bu dönemde yetişen taze bakla tüketimiyle içeriğinde bulunan C vitamini ve fitokimyasallar aracılığıyla bağışıklık sisteminin güçlendirilebileceğini ifade eden Diyetisyen Dilek Sivri, “Baklanın protein içerip kolesterol içermemesi kolesterolü yüksek bireyler için kırmızı ete alternatif oluştururken, vejetaryen ve vegan beslenmesinde ana öğünde olması gereken besinlerdendir.” şeklinde bilgi verdi.

Dilek Sivri, bazı bireylerin bakla tüketirken daha dikkatli olması gerekirken bazılarının uzak durması gerektiğinin altını çizerek, “Taze baklada dopamin öncüsü L-Dopa bulunur. Bakla tüketimiyle beyinde dopamin salgısı artmaktadır. Parkinson hastalığını nedeni ise beyinde dopamin salgısının azalmasıdır. Bu yüzden diyetlerinde taze bakla bulunduran bireylerin bu hastalığa yakalanma riski azalabilir. Ancak Parkinson hastalığında kullanılan ilaçların etken maddesinde de L-Dopa bulunması bakla ve ilacın birlikte kullanıldığı zaman çok fazla doz alınmış ilaç etkisi yapacağından ilaç tedavisi alan Parkinson hastaları bakla tüketecekleri durumda mutlaka doktorlarına danışmaları gerekmektedir.” diye konuştu.

İrritabl bağırsak sendromu olan bireylerde ise gaz yapabileceğinden dikkatli tüketilmesi gerektiğini ifade eden Sivri, “Halk arasında ‘bakla zehirlenmesi’ olarak bilenen favizm hastalığı olanlar, gebe ve bebeklerin bakla tüketiminden uzak durmaları gerekmektedir.” diyerek sözlerini önemli bir tavsiye ile sonlandırdı: “Sağlıklı bir beslenme için tek besine dayalı beslenme modelleri yerine her besin grubunun, her birinden her gün yeterli miktarda alınması gerektiğini de unutulmamalıdır.”