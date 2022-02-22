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    Taze naneye limon sıkıp yemenin mucize etkisi

    Hem kokusu, hem tadı, hem de verdiği ferahlık ile severek tüketilen taze nane, üzerine limon sıkıp yediğinizde ekstra daha yararlı hale geliyor. İşte düzenli olarak taze nane yemenin faydaları...
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 17:10
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    Taze naneye limon sıkıp yemenin mucize etkisi

    Sofralardan eksik olmayan bir baharat olan nane, hem kurusu hem tazesiyle tercih ediliyor.

    Adeta bir şifa deposu olan nane, ferahlatıcı aroması, kokusu ve tadıyla damaklara hitap ettiği kadar sağlığa faydalarıyla da öne çıkıyor.

    Nane A vitamini bakımından oldukça zengindir. Bunun yanı sıra kalsiyum, magnezyum, potasyum, folat ve omega-3 yağlarını da bol miktarda barındırır.

    Metabolizmayı hızlandırması, sindirim sistemini düzenlemesi, ağız kokusunu gidermesi ve daha birçok rahatsızlığa çare olmasıyla bilinen nane, taze olarak günlük tüketildiğinde mucizeler saçıyor.

    Taze nane yapraklarına birkaç damla limon sıkarak tüketmenin faydaları, alternatif tıp meraklıları tarafından sıklıkla araştırılıyor.

    İşte taze nane yemenin süper ötesi faydaları...

    HER GÜN TAZE NANE YERSENİZ...

    • Taze nane, ciltteki sebumu kontrol eden salistik asit ve A vitamini açısından zengindir. Nane yapraklarının üzerine birkaç damla limon sıkarak yediğinizde cildinizin sebum dengesi sağlanacaktır ve daha az yağlanacaktır.

    Taze naneye limon sıkıp yemenin mucize etkisi #1

    • Güçlü antiinflamatuar özellikleri sayesinde nane yaprakları yaraların, kesiklerin ve sivrisinek ısırıklarının iyileşmesine yardımcı olur. Nane tüketmek, yaraların hızlıca onarılmasını sağlar.

    • Nane, ciltteki leke ve kızarıklık oluşumunu önleyen antiseptik özellikler bakımından zengindir. Taze nane yapraklarını tüketmek, cildi güneş lekelerinin oluşumundan koruyabilir.

    Taze naneye limon sıkıp yemenin mucize etkisi #2

    • Nanede bulunan rosmanirik asit maddesi ferahlatıcı bir etki sağlar. Bu sayede her mevsim yaşanan solunum yolu hastalıklarında taze nane hem solunum yollarını temizler hem de iltihaplanmaları önler.

    • Nane içerdiği mentol sayesinde yaşanan hazımsızlık gibi sindirim sorununa iyi gelir.

     


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