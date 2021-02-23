Tekirdağlılar cadde ve sokaklara akın etti

Normalleşme sürecinin konuşulduğu günlerde vatandaşlardan hassasiyet beklenirken, Tekirdağlılar güneşli havayı görünce cadde ve sahilleri doldurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısından sonra normalleşme sürecinin başlatılmasıyla ilgili müjde vermişti.

Son zamanlarda normalleşme süreci konuşulurken, Tekirdağ’da yağışlı günler ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti.

Akın akın sahile gelen vatandaşların genel olarak maske taktığı, buna karşın sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları gözlemlendi.

SAHİLDE EMNİYET ANONSLARI

Sahil alanda yoğun kalabalıkların oluşması üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekip aracı, gün boyu anons uyarıları yaptı. Sahil alanının yanı sıra çocuk parkları da dolup taşarken, çok sayıda olta balıkçıları da denizin kenarında balık avlamaya çalıştı.





"BİZ KURALLARA UYMASAK BU KORONA BİTMEZ"

Konuyla muhabirlere açıklamada bulunan vatandaşlar, “Bu bizim elimizde olan bir şey bundan kaçış yok. İnsanlar olarak, toplum olarak biz kurallara uymazsak, bu korona zaten bitmez. Ama kurallara uyarsak, her denileni harfi harfine yaparsak, bu korona bir şekilde bitecek. Bak azalan şehirler var. Demek ki adamlar kurallara uyuyorlar. Azalmayan şehirlerde ise insanlar demek ki kurallara uymuyorlar. Biz de vatandaşlar olarak artık bu işten sıkılmaya başladık. Hafta sonu evlerdeyiz. E pazartesi olduğu zaman ‘Hurra’ herkes dışarıda.” dedi.



