Tekrarlayan ağız yaraları hastalık habercisi olabilir

1 hafta geçmeyen ve uzun süre kendini tekrarlayan ağız yaralarının farklı hastalıkların habercisi olabileceğini söyleyen Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Rukiye Parlak, önemli uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

Konuşma, yutkunma, çiğneme gibi hareketler esnasında zorluğa neden olan ağız yaraları, bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlı olarak mevsim geçişlerinde oldukça sık görülüyor.

Koronavirüs süreciyle beraber insanların bağışıklık sistemini güçlendirmek için takviye gıdalar aldığını belirten Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Rukiye Parlak, alınan vitaminlerin vücutta tamsa yararlı bir etkisinin olmayacağını, aksine zarar verebileceğini söyledi.

Alınan aşırı takviye vitaminlerin ağız da dahil olmak üzere tüm bedene ve iç organlara kalıcı hasarlar verebileceğine dikkat çeken Dt. Parlak, "Her vitaminin fazlasının da bedenimizde birikmesi, bazılarının atılamaması ve zarar vermesi mümkün. Bu yüzden genel olarak ek bir vitamin ve mineral almadan önce kan testi yaptırarak bedeninizin gerçekten buna ihtiyacı olup olmadığına bakmakta yarar görüyorum." dedi.

HASTALIK HABERCİSİ OLABİLİR

Son dönemde sadece mevsim değişikliklerinde değil aynı zamanda 1 seneye yakın süredir ağız yaralarının genel olarak tüm zamanlarda arttığına dikkat çeken Dt. Parlak, bunun bir sebebinin de sadece Tarım Bakanlığı tarafından onaylanan bitkisel macunların daha yoğun kullanılması olduğunu söyledi.

Bu macunlarda sadece vücut için zehirli olmayan maddelere bakıldığını ifade eden Parlak, "Halbuki Sağlık Bakanlığı onaylı macunlarda ağız dokuları için de ekstra zarar verici olmayan maddelere bakılıyor ve bitkisel macunlardaki bazı bitkilerin ağız dokuları üzerinde tahriş edici, alerjen etkileri var.” şeklinde konuştu.

Ağız yaralarının 1 hafta içinde kendiliğinden geçebildiğini, o dönemde sıcak soğuk yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini belirten Parlak, ağız içinde sürekli bir aft bulunmasnın Behçet hastalığı ve AIDS için ön belirti olabileceğini söyledi.

Birçok hastalığın ilk belirtisinin ağızda başladığını ifade eden Parlak, "Sürekli tekrarlıyorsa sistemik başka bir hastalığın belirtisi olabilir. Kimi bünyelerde aft, uçuk gibi şeyler virütiktir. Bedende o virüs varsa bağışıklık sistemi biraz zayıfladığında kendini tekrarlar. Kişi nezle oldu ve üşüttüyse aftlar hastalığa eşlik edebilir, bunun ilacı yok. Kullanılan ilaçlar daha çok kişinin günlük hayatı için konfor sağlayacak şeyler.” diye konuştu.

Ağız yaralarında iyileşmenin hızlandırılması için çok fazla sıcak ve soğuk gıdaların tüketilmemesi gerektiğini belirten Parlak, ayrıca asitli gıdalar, sigara ve alkolden de uzak durulmasını önerdi.

Parlak, ağız yaraları için karbonatlı ya da tuzlu su ile yapılan gargaraların da etkili olabileceğini söyledi.