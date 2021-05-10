Tekrarlayan bayılmaları dikkate alın

Birçok farklı nedenden dolayı yaşanılabilen bayılmalara karşı dikkat edilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Tolga Aksu, özellikle kalp hastalıkları nedeniyle gelişen bayılmalara karşı uyardı.

Kişilerde kalbin durması, ani tansiyon düşmesi ve kasların gücünü kaybetmesiyle birlikte ortaya çıkan bayılmalar, her yaşta görülebilen bir durumdur. Tek başına bir hastalık olmayan bayılma durumu, birçok hastalığın tespit edilmesinde kullanılır. Bayılmalar, özellikle kalp hastalıkları açısından çok önemlidir.

Kalp hastalıklarından kaynaklanabilecek bayılmalarda sorunun tespit edilmemesi durumunda yaşam kaybına varabilen ciddi sonuçların yaşanabileceğine dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Tolga Aksu, bayılma durumunda hastanın ilk olarak kalp sağlığı uzmanına gitmesinin çok önemli olduğunu belirterek önemli uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

MUTLAKA KALP HASTALIKLARI UZMANINA BAŞVURUN

Kişinin bilincini tamamen kaybetmeden kalp çarpıntısı yaşaması durumunda bayılmalar mutlaka kalp kökenlidir. Hasta, çarpıntı anında ve sonrasında baş dönmesi yaşıyorsa mutlaka bir ritim bozukluğu olduğu düşünülür. Bu noktada hatırlanması gereken ritim bozukluğunun kalıcı tedavisinin olduğudur. Ancak tedavi edilmediğinde yaşam kaybına varabilecek sonuçlar doğurabilir. Dolayısıyla hastalar bayılmadan önce çarpıntı, baş dönmesi, göz kararması gibi şikâyetleri yaşıyorsa mutlaka kalp hastalıkları uzmanına başvurmalıdır.

Bayılma anında kişide geçici süreyle bilinç kaybolur. Ani kalp durması, tansiyon düşmesiyle birlikte vücutta bütün kaslar gücünü kaybeder ve bayılma geçekleşir. Kısa süreli bir durum olmakla birlikte dikkate almak gerekir.

BAYILMALAR TEKRARLARSA DAHA KÖTÜ SONUÇLARA YOL AÇABİLİR

Göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi şikâyetler de kalple ilgili sorunların işaretleri olabilir. Fakat bu belirtiler olmadan sadece bayılmaların da önemli bir belirti olacağı unutulmamalı. Üstelik bayılmalar tekrarlarsa bu durum daha kötü sonuçlara yol açabilir. Dolayısıyla öncelikle ciddi olabilecek sebeplerin saf dışı bırakılması gerekir. Bu süreçten sonra diğer tanının konması biraz daha zaman alabilir. Burada önemli olan hastanın ilk planda hayatını kurtarmaktır. Burada bizim vereceğimiz en önemli mesaj şu olmalı: Bir bayılma her zaman ciddi olabilir.

Bu nedenle bayılma nedenlerinin belirlenmesi tıbbi açıdan önemlidir. Bayılma yaşayanların yüzde 30’unda ilk kez, yüzde 10’unda ise tekrarlayan bayılmalar görülüyor. 15-30 yaş arasındaki hastalarda bayılmalar daha sık görülüyor. Kalp kökenli olan bayılma atakları ise genellikle tekrarlayıcıdır ve hayati risk taşır. Bu yüzden bayılan her hasta kardiyoloğa başvurmalıdır. Böylece kalp kökenli olup hayati risk taşıyabilecek bayılmalar erken tespit edilip geç kalmadan müdahale edilebilir.

Bayılmaların bir kısmı kalp hızının düşmesi ya da çok hızlı olması gibi ritim bozukluklarından kaynaklanmaktadır. Bu grup hastalar tedavi edilmediği takdirde yüzde 50 oranında hayati risk taşır. Ancak kalp pili ya da farklı tedavi yöntemleriyle bu riski sıfıra kadar indirmek mümkün.

ALTTA YATAN NEDEN MUTLAKA TESPİT EDİLMELİ

Her yaş grubunda bayılmalar yaşanabilir ve bayılma durumunda doğru müdahale oldukça önemlidir. Bayılma anında yapılabilecek en iyi yöntem hastayı sırtüstü yatırmak ve ayaklarını yukarı kaldırmaktır. Bu sayede hastanın beyindeki kan dolaşımını hızlanır. Bayılmaların sadece kalp kökenli olmadığı unutulmamalı. Nörolojik bazı sebepler, kan şekerinin düşmesi ve psikolojik nedenler de bayılmaya neden olabileceği için altta yatan neden mutlaka tespit edilmeli.