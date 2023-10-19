Temizlik için kullanılan sabunlar cildin pH değerini etkiliyor! Erken yaşlanmaya sebep oluyor.... Gün içerisinde defalarca el ve yüz yıkamasında kullanılan sabunlar ve duşlarda kullanılan şampuanlar cilt tabakasına zarar veriyor.

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Günümüzde kozmetik sektöründeki hızlı gelişmeler, şampuan, duş jeli, saç kremi ve sabun gibi duş bakım ürünlerinde sonsuz bir çeşitlilik sunuyor.

Ancak duşta vücudu sabunlamak, aslında düşünüldüğü kadar iyi bir fikir olmayabilir.

Sabun, vücuttaki kirleri etkili bir şekilde temizlerken, aynı zamanda cildin doğal yağlarını da arındırır.

Sık sık sabun kullanmak, cildin pH dengesini bozarak kurumasına ve tahriş olmasına neden olabilir.

Bu nedenle, sadece suyla duş almak, cildin koruyucu tabakasını daha sağlıklı tutmanıza yardımcı olabilir.

Kimyasallar bakteri üremesine sebep oluyor

Sabunla duş almak, kısa vadede hoş bir koku sağlasa da cildi bakterilere karşı savunmasız hale getirebilir.

Sabundaki sert kimyasallar, cilt yağları ile yaşayan bakteriler arasındaki dengeyi bozarak cildin daha fazla yağ ve bakteri üretmesine neden olabilir.

Kötü koku oluşumu

Sabunsuz yıkandığında, özellikle koltuk altı gibi bölgelerin kötü kokmasını önleyebilirsiniz.

Sabunun içeriğindeki birçok bileşen, cildi temizlemeyi amaçlasa da aslında zarar verebilir. Sabunlar, cildin asit dengesine zarar vererek sivilce ve dermatit gibi cilt sorunlarına yol açabilir.

Sabun erken yaşlanmaya sebep oluyor

Ayrıca, sabunla duş almak cildi kurutabilir ve erken yaşlanmaya yol açabilir.

Araştırmalar, sabunla sık sık genital bölgeyi yıkamanın cildi kurutabileceğini ve bazı sağlık sorunlarına neden olabileceğini göstermektedir.

Özel bölgeleri yıkamak için ılık su kullanmak, kokuları gidermek için ise sıcak su kullanmanın daha iyi bir seçenek olduğuna inanılmaktadır.