Temmuz ayı meyve ve sebzeleri

Sebze ve meyve çeşitleri neredeyse tüm yıl boyunca bulunabiliyor ancak mevsiminde tüketmek, hem ekonomik olarak hem de besin değeri olarak oldukça büyük katkılar sağlıyor.

Seracılık ve uluslararası ticaretin kolaylaşması ile herhangi bir meyve ve sebzeyi yılın herhangi bir zamanında bulabilmek ülkemizde uzun yıllardır oldukça kolay. Ancak doğal olarak üretilen ve mevsimlik olan ürünleri tüketmek hem ekonomik açıdan hem de besin değeri açısından oldukça büyük fayda sağlıyor.

Yaz aylarında pazarlar, damağımızı şenlendirecek muhteşem meyve ve sebzelerle dolup taşar. Tatlı ve sulu meyve ve sebzeler bol güneş ışığı alır. Sağlıklı, taze ve hafif tarifler hazırlamak ve harika bir yaz geçirmek için tüm şartlar uygun. İşte Temmuz ayı meyve ve sebze listesi.

TEMMUZ AYI MEYVELERİ

Kayısı

Kayısı, kemiklerin ve dişlerin büyümesi ve korunması için gerekli olan önemli bir A vitamini kaynağıdır. Kayısı ayrıca cilt ve göz sağlığı için de faydalıdır.

Kiraz

Kiraz, yeşil çayda da bulunan çok faydalı antioksidanlar olan kateşinler açısından zengindir. Ayrıca iyi bir kan sulandırıcıdır.

İncir

İncir, lif açısından oldukça zengindir. Çekirdekleri hafif müshil özelliği verir ve sindirimi kolaylaştırır.

Çilek

Çilekler mükemmel bir C vitamini ve flavonoid kaynağıdır. Bu maddeler onlara güzel renklerini veren çok faydalı bileşiklerdir.

Ahududu

Ahududu mineraller (magnezyum, kalsiyum, demir), C vitamini ve antioksidanlar açısından çok zengindir.

Üzüm

Üzüm, yüksek miktarda C vitamini içerir. Potasyum ve antioksidanlar açısından da oldukça zengindir.

Kavun

Kavun, ona turuncu rengini veren bir antioksidan olan beta-karoten bakımından zengindir. Aynı zamanda mutluluk hormonu olarak bilinen bir nörotransmitter olan serotonin üretimini de uyarır.

Yaban Mersini

Yaban mersini, hücrelerimizi yaşlanmaya karşı koruyan, güçlü antioksidan güce sahip bileşenler içeren mavi pigmentlerden oluşur.

Şeftali

Şeftali, bağırsak geçişini ve tokluğu destekleyen lif açısından çok zengindir. Ayrıca içerdiği C vitamini ve antosiyanin sayesinde antioksidan etkiye sahiptir.

Karpuz

Yaz denilince akla ilk gelen meyve olan karpuzun yaklaşık yüzde 95'i sudur. Bu nedenle susuzluğu giderir ve vücudu susuzluğa karşı korur. Karpuz, çok koruyucu bir antioksidan olan likopen açısından zengindir.

Armut

Yaz armutları kabuğunda çok değerli antioksidanlar taşırlar. Organik armutları seçin çünkü pestisitler de kabukta yoğun olarak bulunur.

Erik

Erik, müshil etkisiyle bilinir. Bağırsak geçişini kolaylaştıran çok faydalı liflere sahiptir. Aynı zamanda toksinlerin yok edilmesini destekleyen iyi bir idrar söktürücüdür.

TEMMUZ AYI SEBZELERİ

Domates

Domatesler, kardiyovasküler hastalıkları, kanseri ve inflamatuar hastalıkları önlemeye yardımcı olan güçlü bir antioksidan olan likopen açısından zengindir.

Enginar

Enginar, bağırsak florasının gelişimi ve dengesi üzerinde faydalı etkisi olan inülin açısından zengindir. Ayrıca idrarla toksinlerin atılımını kolaylaştırır.

Patlıcan

Antioksidanla dolu kabuğu ile tüketilecek olan patlıcan potasyum, çinko ve magnezyum açısından oldukça zengindir. Ayrıca karaciğerin düzgün çalışmasına yardımcı olur.

Pancar

Pancar, kan basıncını düşürerek hipertansiyonu önlemede faydalı bir etkiye sahip olan güçlü antioksidanlarla doludur.

Pazı

Pazı, kan şekeri yönetiminde yararlı olan lif ve antioksidanlar açısından çok zengindir.

Brokoli

Brokoli, kansere karşı koruyucu bir etkiye sahip olan ve toksinlerin atılmasını destekleyen bileşikler olan glukozinolatlar açısından zengindir. Çok fazla pişirmemeyi tercih edin çünkü pişirme, glukozinolatları yok eder.

Kereviz

Kereviz, kanser önleyici, iltihap önleyici ve kalp dostu özelliklere sahip bir antioksidan olan apigenin içerir.

Salatalık

Salatalığın yüzde 95'i sudur. Bu nedenle kalorisi düşüktür ve susuzluğu giderir. Su bakımından zengin olması ayrıca tokluğu da destekler.

Kabak

Kabak, çeşitli hastalıkların önlenmesinde çok faydalı olan flavonoidler içerir. Kabağın özellikle kabuğunda bulunan flavonoidlerden yararlanabilmek için organik olanlar tercih edilmelidir.

Rezene

Rezene, B9 vitamini ve potasyum kaynağıdır. Ayrıca lif oranı çok yüksek ve kalorisi düşüktür.

Fasulye

Taze fasulye, lif bakımından en zengin sebzelerden biridir ve bu nedenle tokluğa, sindirime ve kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Ayrıca kemik sağlığı üzerinde de olumlu etkileri vardır.

Mısır

Mısır, aslında bileşimi açısından tahıl ile sebzenin ortasıdır. Kutuda değil, koçanında taze olarak tüketilirse tam bir fosfor ve magnezyum kaynağıdır.

Bezelye

Bezelye harika bir bitkisel protein kaynağıdır. Ayrıca lif ve güçlü antioksidanlar açısından zengindirler.

Biber

Biber, C vitamini şampiyonudur: Portakaldan daha fazla C vitamini içerir. Özellikle kırmızı biberler tam bir C vitamini deposudur.

Turp

Turp, eser elementler bakımından zenginliği sayesinde vücudumuzun mineralizasyonunu destekler. Sülfür açısından zengindir (acı tadını verir), aynı zamanda sindirime de yardımcı olur.