Tıbbi kenevir nedir? Tıbbi kenevir ne işe yarar?

Türkiye, tıbbi kenevir ürünlerinin eczanelerde kontrollü satışına izin veren tarihi bir yasayı hayata geçirdi.

Sağlık Bakanlığı denetiminde yalnızca reçeteyle satılacak bu ürünler, özellikle kronik hastalıklarla mücadele eden hastalar için yeni bir umut olacak.

Son yıllarda sağlık alanında sıkça gündeme gelen tıbbi kenevir, pek çok hastalığın tedavisinde umut verici bir alternatif olarak öne çıkıyor.

İçeriğindeki etken maddeler sayesinde ağrı yönetiminden nörolojik rahatsızlıklara kadar çeşitli alanlarda kullanılan tıbbi kenevir, özellikle kanser hastaları ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için dikkat çekici bir seçenek haline geldi.

Peki, tıbbi kenevir tam olarak nedir ve hangi hastalıklara iyi gelir? İşte merak edilenler...

Son yıllarda sağlık alanında önemi giderek artan tıbbi kenevir, pek çok hastalığın tedavisinde destekleyici olarak kullanılmaya başlandı. Özellikle kronik ağrı, epilepsi, MS ve kemoterapiye bağlı bulantı gibi durumlarda tercih edilen tıbbi kenevir, uzmanlar tarafından dikkatle değerlendiriliyor.

Kenevir bitkisinden elde edilen ve içeriğinde psikoaktif olmayan “CBD” maddesiyle öne çıkan tıbbi kenevir, çeşitli tıbbi formlarda reçete edilebiliyor. Sprey, yağ, kapsül ve inhaler formlarında kullanılan bu ürünler, yasal düzenlemelere bağlı olarak bazı ülkelerde kontrollü şekilde hastalara sunuluyor.

Uzmanlar, tıbbi kenevirin özellikle ağrı yönetimi, nörolojik rahatsızlıklar ve iştah kaybı gibi sorunlarda olumlu etkiler gösterdiğini belirtiyor. Ancak tıbbi kenevirin tedavi amaçlı kullanımı, mutlaka doktor kontrolü ve izniyle gerçekleştirilmesi gereken bir süreç olarak öne çıkıyor.

Tıbbi kenevirin yaygın kullanımı için yürütülen bilimsel çalışmalar devam ederken, Türkiye’de de bu alanda belirli protokoller çerçevesinde kullanımına izin veriliyor. Yetkililer, bilinçsiz kullanımın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.