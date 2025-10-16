Tıbbi turizm üssü olan Türkiye boy kısaltma ameliyatlarında da ilk tercih

Türkiye, sağlık turizminde dünyanın sayılı ülkelerinden biri.

Zirveye oynayan Türkiye, çeşitli tıbbi operasyonlar için her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Türkiye'nin bu alandaki başarısı küresel çapta dikkat çekerken Japonya medya organı Asahi Shimbun'da Akira Nemoto, konuyu mercek altına aldı.

Türkiye’de artık boy uzatma ameliyatlarının yanı sıra boy kısaltma operasyonlarının da sıklıkla gerçekleştirildiğine dikkat çeken Nemoto, edindiği bilgileri ve röportajlarını okuyucuları ile paylaştı.

Bu alanda öne çıkan isimlerden birinin de İstanbul’daki ortopedi cerrahı Dr. Yunus Öç olduğunu belirten Nemoto, Özellikle bacak kemiklerini uzatarak boyu artıran ameliyatlarıyla tanınan Doktor Öç'ün, son üç yılda yaklaşık 250 hastaya bu operasyonu uyguladığını aktardı.

HASTALARIN ÇOĞUNLUĞU GENÇ AVRUPALILAR

Nemoto'nun makalesine göre Öç, birkaç yıl önce “Boyumu kısaltmak istiyorum” diyen hastalardan da talepler almaya başladı. Son iki yılda bu şekilde 10 hastaya “boy kısaltma ameliyatı” gerçekleştirdi. Bu hastaların 9’u kadın, aralarında trans kadınlar da bulunuyor; büyük çoğunluğu ise 20 ila 30 yaş arası Avrupalı.

Aslında bacak kısaltma ameliyatı geçmişte, iki bacak arasında uzunluk farkı olduğunda uygulanan tıbbi bir prosedürdü. Doktor Öç, estetik amaçlı uygulamaların dünya genelinde hâlâ oldukça nadir olduğunu söylüyor.

MÜDAHALE İLE BOYLAR 4-5 SANTİMETRE KISALIYOR

Ameliyat sırasında uyluk veya kaval kemiği kesilerek bir kısmı çıkarılıyor. Kalan kemiklerin iç boşluğuna “intramedüller çivi” adı verilen bir çubuk yerleştiriliyor ve sabitleniyor. Kemik yeniden kaynadığında kişinin boyu, yaklaşık 4-5 santimetre daha kısalmış oluyor.

OPERASYONUN MALİYETİ 300 BİN TL

Ameliyat sonrası hastaların tekerlekli sandalye veya koltuk değneği kullanmadan yürüyebilmesi için yaklaşık altı ay rehabilitasyon gerekiyor. Operasyonun maliyeti yaklaşık 20 bin dolar (yaklaşık 300 bin TL). Şimdiye kadar herhangi bir komplikasyon bildirilmedi.

ÇEKYALI KADININ BOY KISALTMA TECRÜBESİ

Japon gazetecinin makalesine göre geçen yıl nisan ayında İstanbul’da ameliyat olan 22 yaşındaki Çekya uyruklu bir üniversite öğrencisi, boyunu 183 santimetreden 178,5 santimetreye düşürdü. Çekya’da ortalama erkek boyu 180 cm, kadın boyu ise 168 cm civarında. Genç kadın 18 yaşında boyu 180 cm’yi geçtiğinde “çevresine göre fazla uzun” olduğu düşüncesiyle bir kompleks geliştirdi.

“Erkek arkadaşlarımın çoğunun boyu benden kısaydı. Kimse açıkça söylemese de bu durum beni rahatsız ediyordu.” diyen genç kadın, ayrıca uzun boyuna bağlı kronik bel ağrısından da şikayetçiydi.

İki yıl boyunca biriktirdiği para ve yarı zamanlı iş gelirleriyle ameliyat masraflarını karşıladı. Hâlâ yürürken hafif bir tutukluk hissediyor ancak iyileşme süreci iyi ilerliyor.

Çekyalı kadın, “Yabancı bir ülkede ameliyat olmak korkutucuydu ama hem kompleksten hem de bel ağrısından kurtuldum. Artık kendimi daha rahat hissediyorum. Ücret yüksek olsa da bunu kendime yapılan bir yatırım olarak görüyorum.” dedi.

"ANA NEDEN TOPLUMSAL KAYGILARIN ARTMASI"

Dr. Öç ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İnsanların dış görünüşleriyle ilgili toplumsal kaygılarının artması bu tür ameliyatlara yönelimin ana nedeni. Fakat operasyon sonrası özsaygının yeniden kazandığını görmek sevindirici.” dedi.

Boy uzatma ve kısaltma ameliyatları için doktorlarla hasta arasında aracılık yapan Türk şirketi Medzonia’nın CEO’su İbrahim Alğan, boy kısaltma operasyonlarına yönelik uluslararası ilginin hızla arttığını belirtiyor.

Son dönemde yerli ve yabancı medyada çıkan haberlerin ardından günde 100’den fazla bilgi talebi aldıklarını söylüyor.

Alğan’a göre bu ilginin arkasında sosyal medyanın etkisi var.

Ağlan,“Akıllı telefon ekranlarından başkalarının görüntüleriyle kendini kıyaslama imkânı arttı. İnsanlar artık çevresinden fazla farklı görünmek istemiyor. Boy uzatma da kısaltma da önümüzdeki dönemde daha fazla talep görecek.” ifadelerini kullanıyor.

TIBBİ TURİZMİN KARANLIK YÜZÜ: ÖLÜM RİSKİ DE VAR

Uzmanlar ise risklere karşı uyarıyor.

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Şükrü Yazar, yerel medyaya yaptığı açıklamada, bu tür ameliyatların yürüme bozukluklarına ve ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini belirterek, “Operasyonun ölümle sonuçlanma ihtimali de bulunuyor. Hastaların riskleri göz önünde bulundurarak ameliyat kararı vermesi gerekir.” uyarısında bulundu.

Türkiye yüksek standartta tıbbi hizmetleri uygun fiyatlarla sunması nedeniyle son yıllarda sağlık turizmi için popüler bir destinasyon haline geldi. Estetik cerrahi, saç ekimi ve benzeri işlemler için Avrupa, Rusya ve Orta Doğu’dan çok sayıda kişi Türkiye’ye geliyor.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2024 yılında tıbbi amaçla Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı 1,5 milyona ulaştı. Bu rakam 2012’ye göre altı kat artış anlamına geliyor. Hükûmet de sağlık turizmini önemli bir döviz kaynağı olarak görerek tanıtım ve vergi teşvikleriyle destekliyor.

Bazı olumsuz vakalar da yaşanıyor. BBC’nin haberine göre bazı kliniklerde uluslararası standartlara uymayan ameliyatlar yapılıyor ve 2019-2024 yıllarında 28 İngiliz vatandaşının Türkiye’deki tıbbi işlemler sırasında hayatını kaybettiği bildiriliyor.