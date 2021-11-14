Tırnak rengindeki değişiklik kanser belirtisi olabilir

Vücudun genel sağlığı hakkında birçok şeyi gösterebilen tırnaklar, bir cilt kanseri türü olan subungual melanom hastalığında erken teşhis için oldukça büyük önem taşıyor.

Tırnaklar vücudumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. El ve ayak parmaklarımızı korumaya yardımcı olur. Vücuttan kan ve besin aldığı göz önüne alındığında, tırnaklar yaşayabileceğiniz herhangi bir besin eksikliğini veya gizli rahatsızlıkları işaret edebilir.

Tırnakların rengindeki değişiklikler çoğu durumda endişe verici görünmeyebilir. Ancak, bazen kronik hastalıkların, özellikle de kanserin açıklayıcı bir işareti olabilir.

Tırnaklarınızın sağlığınız hakkında neler ortaya koyabileceğine birlikte bakalım.

SAĞLIĞINIZ HAKKINDA ÇOK GÖSTEREBİLİR

Tırnak değişiklikleri, kişinin yaşadığı hastalıkların türüne, eksikliklere bağlı olarak herkeste olabilir.

Tırnakların sararması veya kalınlaşması bir mantar enfeksiyonuna işaret edebilirken, kırılgan tırnaklar bir tiroid hastalığı veya anemi belirtisi olabilir. Tırnaklarınızda çukurlaşma, yani küçük çatlaklar görüyorsanız, sedef hastalığı veya alopesi areata belirtisi olabilir. Ek olarak, tırnaklarınızın altındaki beyaz çizgiler, böbrek veya karaciğer hastalığınız olduğu anlamına gelebilir.

En iyi yol, kendinizi uzmana muayene ettirmektir. Erken teşhis sizi kanser kadar ölümcül bir hastalıktan koruyabilir.

KANSER BELİRTİSİ OLABİLİR

Tırnak rengindeki bir değişiklik kansere işaret edebileceğinden asla ihmal edilmemelidir.

Bir cilt kanseri türü olan subungual melanom, tırnakların rengindeki değişikliklerle tespit edilebilir. Tırnaklarınızın altında koyu bir çizgi şeklinde görünebilir ve tırnak renginin solmasına neden olabilir. Subungual lezyonlar olarak da bilinen koyu alanlar, tırnak etinin yakınında oluşturabilir.

Tırnak rengindeki bu tür değişiklikler kanser belirtisi olmanın yanı sıra kanser tedavilerinin bir sonucu da olabilir, genellikle kanser ilaçlarına bağlı olarak ortaya çıkan yan etkiler arasındadır.

El veya ayak tırnaklarınızda siyah çizgilerin oluşması dışında, tırnaklarınızda görülebilen başka subungual melanom belirtileri de vardır:

- Zayıf, kırılgan tırnaklar,

- Tırnağınızda iyileşmesi zor bir çürük,

- Tırnak çevresinde kanama,

- Tırnak plağının incelmesi, çatlaması,

- Büyümeye devam eden siyahımsı-kahverengi çizgiler.

Melanom hayatı tehdit edici olduğu düşünüldüğünde, tedavi edilmezse ölümcül olabilir. Fizik muayene ve biyopsi tanıya yardımcı olabilir. Tedavi, kanserin ne kadar ilerlediğine bağlı olarak cerrahi, kemoterapi, radyasyon tedavisi, immünoterapi ve hedefe yönelik tedavileri içerecektir.