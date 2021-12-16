Tırnak yapısının ortaya çıkarabileceği 6 sağlık sorunu

Diyabetten kalp sorunlarına kadar birçok farklı sağlık sorununu gösterebilen tırnak yapısı ve rengine dikkat etmek, ciddi sağlık sorunlarının erken teşhisi için oldukça büyük bir öneme sahip.

Sağlığınızda bir şeylerin ters gittiğini anlamak için her zaman karmaşık testlerden geçmeniz gerekmez. Bazen sadece ten renginize, saç durumunuza ve tırnaklarınıza bir bakış, vücudunuzun içinde neler olup bittiği hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Beyaz bir leke, pembe bir ton veya dalgalanma gibi tırnaklarınızda görünen her şeyin ayrı bir anlamı vardır ve akciğerleriniz, kalp ve diğer organlarınızın durumu hakkında fikir verebilir.

Bu işaretleri anlamak, ciddi rahatsızlıkları tespit etmenize ve zamanında uygun önlemleri almanıza yardımcı olabilir.

TIRNAK YAPISI VE RENGİNİN ORTAYA ÇIKARABİLECEĞİ SAĞLIK SORUNLARI

İşte tırnaklarınızın ortaya çıkarabileceği bazı sağlık sorunları.

Yarım Ay Olmaması

Sağlıklı bir bireyde her zaman tırnağın dibinde yarım ay şekli bulunur. Bu tırnağın bir parçasıdır ve sağlığınız hakkında çok şey ortaya çıkarır. Bazı durumlarda eksik yarım ay yetersiz beslenme, depresyon veya anemi nedeniyle olabilir. Tırnağınız kırmızı görünmeye başlarsa ve baş dönmesi ve anksiyete gibi belirtiler yaşarsanız doktorunuza danışmalısınız.

Soluk veya Sarı Tırnaklar

Sağlıklı tırnaklar pürüzsüz, çukursuz ve hafif kırmızımsıdır. Herhangi bir renk değişikliği veya solgunluk ciddi sağlık sorunlarının bir işareti olabilir. Soluk tırnaklar karaciğeriniz, böbrekleriniz veya kalbinizle ilgili sorunları yansıtır. Anemi, karaciğer sorunları, kalp tıkanıklığı veya yetersiz beslenme belirtisi olabilir. Sarımsı bir tırnak, kronik bronşit, tiroid hastalığı, akciğer hastalığı, diyabet veya sedef hastalığı ile bağlantılıdır.

Dalgalı Tırnaklar

Tırnaklarınızda hiç çıkıntı veya dalgalanma fark ettiniz mi? Dikey veya yatay çizgiler böbrek ve kemik sağlığınız hakkında çok şey anlatır. Dalgalı veya çukurlu tırnak yüzeyleri, sedef hastalığı veya iltihaplı eklem belirtisi olabilir. Tırnak rengindeki bir değişikliğin eşlik ettiği dikey çizgiler de anemiyi gösterebilir. Yatay çizgiler daha şiddetlidir ve böbrek hastalığı gibi altta yatan bir duruma işaret edebilir. Tırnaklardaki dalgalanma bazen kalıtsaldır ve yaşla birlikte belirginleşir.

Kırılgan Tırnaklar

Kuru veya kırılgan bir tırnak oldukça sık ve kolayca kırılır. Bu tip tırnaklar, altta yatan ve tedavi edilmemiş tiroid hastalığını gösterebilir. Sarımsı bir renk tonu ile tırnakların çatlaması veya ayrılması da mantar enfeksiyonundan kaynaklanabilir. Bazı durumlarda, deterjan, oje ve oje çıkarıcı gibi kimyasallara aşırı maruz kalma nedeniyle de tırnaklar kırılganlaşabilir.

Beyaz Noktalar

Bir veya iki tırnakta görülen beyaz lekeler çinko ve kalsiyum eksikliğinin işareti olabilir. O kadar zararlı değildir, ancak gelecekte ciddi sağlık sorunlarından kaçınmak için besin alım seviyenizi yükseltmeniz gerekir. Beyaz nokralar ayrıca alerjik reaksiyon, mantar enfeksiyonu ve tırnağınızın yaralanmasından kaynaklanabilir.

Koyu Çizgiler

Tırnağınızın altında görünen siyah çizgiler birkaç nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Bazen sadece kapıya çarpmaktan veya parmaklarınızı incitmekten kaynaklanan bazı travma veya yaralanmalardan dolayı ortaya çıkabilirler. Diğer neden ise bir kanser türü olan melanom olabilir. Bu nedenle, tırnaklarınızda uzun süre siyah çizgiler görüyorsanız hemen doktorunuza danışın.