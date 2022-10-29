Tırnaklardaki bu belirti ağır bir hastalık habercisi olabilir! Çoğu zaman dikkate alınmayan belirtiye dikkat

Tırnaklardaki bu belirti ağır bir hastalık habercisi olabilir! Çoğu zaman dikkate alınmayan belirtiye dikkat

Tırnaklarda oluşan bazı belirtiler, çoğu kez önemsenmese de hastalık habercisi olabiliyor. İşte tırnaklarda yaşanan renk, şekil değişiklikleri ve hastalıkla ilişkisi...

Parmak uçlarımızda yer alan ve parmakların dış alanlarını örten tırnaklar, yapısında bulunan keratin içerikli madde sayesinde dış etkenlere karşı koruyucu özellik taşımaktadır. Ancak tırnaklar da aynı deriler gibi kuruyup dökülebilmektedir. Rengarenk ojeler sürülen veya önemle bakılan tırnaklarda yaşanan bazı belirtiler ise hastalık habercisi olarak nitelendirilmektedir. Özellikle tırnaklarımızda ve ayaklarınızda gözüken sarı, kahverengi lekeler mevcutsa bunlar pek çok önemli hastalığın işareti olabilir.

Tırnaklarda görülen bu belirtilere dikkat!

Özellikle tırnaklarda renk değişimi oluşması kırılmalar veya şekil değişimlerinin meydana gelmesinin sağlık durumunuzun iyiye gitmediğinin habercisi olabilir. Yine tırnağımızda oluşan beyaz lekeler de hiç şüohesiz en sık görülen durumlardan biri olarak bilinmektedir. Diğer bir ismiyle bilinen"Lökonişi", tırnak plağında oluşan beyaz renk değişikliğine verilen isimdir.

Tırnaklarda kısa veya uzun çizgiler varsa...

Oldukça yaygın olan bu lekeler zararsız olarak bilinmektedir. Ancak kısa ve uzun çizgiler halinde gözüken çizgiler, tırnak yatağının zarar görmesi veya vitaminsizlik sebeplerinden kaynaklanmaktadır.

Ayrıca kimi zaman çizgiler tırnak mantarının habercisi de olabiliyor. Tırnak batmaları bazı ilaçların yan etkisini gösterirken, tırnak içi enfeksiyon veya hormon yetersizliğinin habercisi olarak nitelendirilebilir.

Tırnaklarda meydana gelen siyah veya kahverengi değişimler ise genelde kullanılan ilaçların yan etkisi olurken, travma sonrası oluşan durumlar da olabiliyor.

Ayrıca tırnağımızda görülen bu lekeler sedef hastalığınında habercisi olabilir. Bu durum egzama, enflamatuar gibi pek çok farklı deri hastalığının belirtilerini oluşturmaktadır.

Kahverengi veya siyah renge dönmüşse dikkat!

Özellikle yetişkinlerde görülen mantar hastalıkları da önemlidir. Çok sık görülen bu durum tırnaklarda kalınlaşma,renk değişikliği, kahverengi veya siyah gibi renklere dönme gibi durumlara sebep olabilmektedir.

Ayrıca tırnak katmanlarında gerçekleşen kutanöz, tırnaklarda siyah rengi vermesi ve oluşan şekil bozuklukları tümör oluşumunu tetikleyen tehlikeli bir kanserin habercisi olabilmektedir.

Bu ve benzeri lekeler ellerinizde veya ayak tırnaklarınızda gözükmeye başlandıysa gecikmeden bir dermatoloji uzmanına başvurmak yararınıza olabilir.