Tiroid belirtileri nelerdir? Guatr ve Nodül nedir? Tiroid hastalarının bilmesi gerekenler!

Yaygın olan tiroid hastalığı vatandaşları korkutmaya başladı. Vatandaşlar "Tiroid belirtileri nelerdir? Guatr ve nodül nedir?" sorularına yanıt arıyor. İşte tiroid hakkında az bilinen gerçekler...

Tiroid boynun ön kısmında bulunan ve tiroid hormonlarını salgılayan bir bezdir. Tiroid hormonları vücudun bütün hücrelerini etkiler ve metabolizma hızını düzenler.

Tiroid bezinin normal düzeyden az ya da fazla hormon salgılamasına bağlı olarak, diğer organlar da daha hızlı ya da yavaş çalışır.

Tiroid hormonlarının az salgılanması yani hipertiroidi durumunda bağırsaktan saç teline kadar bütün metabolizma yavaşlar. Bu hormonların fazla salgılanmasına da hipertiroidi denir.

Tiroid bezinin çalışmasını yönlendiren emir hormonu beyindeki hipofiz bezinden gelir. Hipofiz bezinden salgılanan TSH hormonu (Tiroid Uyarıcı Hormon veya Tiroid Stimule Edici Hormon), kan yoluyla tiroid bezine gelerek T3 ve T4 hormonlarının tiroid bezinden salgılanmasını sağlar.

Bu hormonlar metabolizmayı düzenlemenin yanı sıra bağışıklık sisteminin çalışmasında çok büyük öneme sahiptir; kalp atış hızı ve vücut ısısı gibi süreçleri etkiler ve besinleri enerjiye dönüştürür.

Son dönemlerde artan tiroid hastalığı vakaları sonucu vatandaşlar, "Tiroid belirtileri nelerdir? Guatr ve nodül nedir?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte tiroid hakkında gerçekler...

Guatr ve nodül nedir?

Tiroid bezinin normalden büyük olmasına guatr denir. Guatr içerisindeki büyüyen yumrulara ise nodül adı verilir. Büyümüş tiroid yani guatr, boyunda şişlik, bası hissi, dar ve kısa boyunlu kişilerde horlama, nefes darlığı yapabilir.

Hipertiroidi belirtileri nelerdir?

ÇarpıntıYüksek tansiyonTerlemeSinirlilikHuzursuzlukSıcak ve nemli deri

Sıcağa tahammülsüzlükKilo kaybı (İştahın iyi olmasına rağmen zayıflama)Ellerde titreme

Saçlarda incelme, kırılma ve dökülme

Derinin incelmesi

Geçmeyen ishal

Göz bulguları (gözlerde büyüme)

Parlak ışığa duyarlılık

Uykusuzluk

Adet düzensizliği, adet görememe

Guatr (Tiroid bezinin büyümesi)

Hipotiroidi belirtileri nelerdir?

Halsizlik, çabuk yorulma, hareketlerde yavaşlık

Depresif bir hal ve mutsuzluk

Soğuk ortamlara tahammülsüzlük

Ellerde ve ayaklarda ödem

Terlemenin azalması

Ses kısıklığı

Kabızlık

Anormal kilo artışı, iştah fazlalığı

Unutkanlık, konsantrasyon azalması

Erkelerde ergenlik gecikmesi

Kadınlarda adet süresi ve sıklığının azalması veya yokluğu

Zehirli guatr nedir?

Tiroidin çalışmasının normalden fazla olması, kanda fazla tiroid hormonu bulunması, yani hipertiroidiye halk arasında “zehirli guatr” denir. Aşırı terleme ve sıcağa tahammülsüzlük, çarpıntı, kilo kaybı, ellerde titreme, ishal gibi belirtilere neden olur.

Tiroid hastalıkları göz rahatsızlıklarına sebep olur mu?

“Graves hastalığı” denen, tiroid hormonu seviyelerinin fazla olduğu bir tiroid hastalığında tiroidle birlikte göz kasları ve göz çevresi dokular da etkilenir. Gözler ileriye doğru çıkıklaşır, göz kapakları tam kapanamaz hale gelebilir.

Özellikle sigara içen Graves hastalarında göz tutulumu fazladır, sigaranın mutlaka bırakılması gerekir, göze ve tiroide yönelik diğer tedaviler uygulanır.