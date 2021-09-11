Tiroid bozukluğuna iyi gelmesiyle bilinen 3 meyve

Tiroid bozuklukları, her yaş grubundan insan arasında yükselişte. Neyse ki, bu meyveler de dahil olmak üzere sağlıklı bir diyet, durumu daha iyi yönetmenize yardımcı olabilir.

Tiroid, boynunuzun ön alt tarafında bulunan kelebek şeklinde bir bezdir. Bir tiroid bozukluğu varsa, bunun nedeni bezin aşırı aktif veya yetersiz çalışması olabilir, bu da tiroid hormonlarının anormal salınımına neden olabilir.

Hipotiroidizm, tiroid bezinizin yeterince tiroid hormonu üretmediği ve bu da yorgunluğa, kilo alımına, incelmeye yol açan bir durumdur. Hipotiroidizm vücudun metabolizmasının yavaşlamasına neden olabilir. Düşük tiroidle ile kişi kolayca kilo almaya meyillidir, bu nedenle tiroid sorunları olanların diyetini izlemeye ihtiyaç vardır.

Evet, doğru okudunuz! Tiroidiniz varsa diyetinizi izlemek önemlidir, çünkü bununla ilişkili birçok komplikasyonu yönetmenize yardımcı olabilir. Tiroidinizi korumak için diyetinize meyve eklemeyi hiç düşündünüz mü? Lafı fazla uzatmadan tiroid diyetinize hangi meyveleri ekleyebileceğinize bir göz atalım.

1. KIRIMIZI VE MOR MEYVELER

Tıpkı vücudunuzdaki diğer tüm bezler ve organlar gibi tiroidiniz de antioksidanları sever. Antioksidanlar, tiroidinizin sorunsuz çalışmasını sağlamak için harikadır. Meyveler ise zengin bir antioksidan kaynağıdır. Öyleyse devam edin ve diyetinize yaban mersini, çilek ve kızılcık gibi taze meyveler ekleyin. Antioksidanlar da faydalıdır, çünkü hipotiroidizm, yorgunluk ve kilo alma riskini artırabilen serbest radikallere karşı koruma sağlarlar.

2. ELMA

Elma, dünya çapında en popüler meyvelerden biridir. Sağlığa çeşitli yararları vardır ve vitaminler, mineraller ve poli besinler içerirler. Elmalar tiroid bezinizi serbest radikal hasarından koruyabilir ve sadece bu değil, aynı zamanda kolesterolünüzü düşürebilir, şeker hastalığına karşı koruma sağlayabilir, obezite ve kalp hastalıklarını önleyebilir ve ayrıca kemik sağlığı için faydalı olabilir.

3. AVOKADO

Faydalı olan bir diğer meyve ise avokadodur. Sağlık yararları ile doludur ve tiroid sağlığı için faydalıdır. Bunun nedeni, K vitamini, folat, C vitamini, potasyum, B5 vitamini, B6 vitamini ve E vitamini gibi çeşitli besinleri içermesidir.

UZAK DURMANIZ GEREKEN YİYECEKLER

Durumu daha iyi yönetmenize yardımcı olması için belirli yiyeceklerden de kaçınmalısınız. İşte, tiroidiniz varsa kaçınmanız gereken yiyecekler

1. Soya fasulyesi ve ürünleri. Tiroid dergisinde yayınlanan bir araştırma, soya tüketiminin tiroid ilacının emilimini engelleyebileceğini buldu.

2. Lahana, karnabahar, karalahana gibi turpgiller, çok fazla yağlı veya kızarmış yiyecekler de ilaçların emilimini sınırlar.

3. Özellikle sabahın erken saatlerinde tiroid varsa kahvenin kısıtlanması gerekir.

4. Fazla miktarda şeker içeren gıdalardan kaçının, çünkü bunlar besin içermeyen çok fazla kalori içerir ve kilo alımına katkıda bulunur.

5. Ayrıca genellikle yüksek sodyum içeren atıştırmalıklar, bisküviler ve dondurulmuş gıdalar gibi işlenmiş gıdalardan da kaçının.

6. Vücudunuzdaki hormonal dengeyi değiştirebilecekleri için süt, peynir, lor ve tereyağı gibi süt ürünlerini atın.