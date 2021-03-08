Tiroid sağlığını destekleyen 5 besin

Genel sağlığınız için inanılmaz derecede önemli olan tiroidin normal çalışması için en önemli faktörlerden biri beslenmedir. İşte tiroid sağlığını destekleyen 5 sağlıklı besin.

Tiroid, temel vücut fonksiyonlarınızı kontrol eden hayati hormonları salgılar. Bu, sindirim, metabolizma, kalp atışı, sıcaklık ve enerjiyi nasıl kullandığınızı etkiler. Doğru çalışmadığında, uzun süren yorgunluklar, sebepsiz kilo alma veya verme ve deprsyon gibi sağlık sorunları yaşanılabilir.

Kilo alma, depresyon ve anksiyete gibi sorunlar yaşadığınızda ve neden olduğundan emin olmadığınızda tiroidinizde bir şeylerin "ters" gittiğini söyleyebilmek mümkün. Tiroid, vücudunuzun "termostatını" kontrol ettiğinden, iştahı ve enerjiyi doğrudan etkiler ve her ikisi de nasıl hissettiğinizde önemli bir rol oynar.

TİROİD BOZUKLUKLARI

Tiroid bozukluklarını teşhis etmek zor olabilir ve bazen insanlar tiroidlerinin anormal şekilde çalıştığına dair hiçbir belirti göstermez. Hashimoto'dan (otoimmün bir tiroid hastalığı) hipertiroidizme, boynun tabanındaki bu kelebek şeklindeki bezde bozukluklar yaşandığında genel olarak, aşağıdaki semptomlar ortaya çıkabilir:

Hipotiroidizm - Yeterince hormon üretmeyen yetersiz bir tiroid

- Sebepsiz kilo alımı

- Şişkinlik, kabızlık ve gaz gibi sindirim sorunları

- Her zaman üşüyormuş gibi hissetmek

- Kaygı ve açıklanamayan huysuzluk

- Zayıflamış hafıza

- Uyuşuk hissetme, motivasyon eksikliği ve sık sık yorgunluk hissi

Hipertiroidizm - Çok fazla hormon üreten aşırı aktif bir tiroid

- Sebepsiz kilo kaybı

- İshal

- Uykusuzluk yaşamak

- Göğüs ağrısına sahip olmak

- Kaygı hissetmek ve çarpıntı yaşamak

- Çok terlemek

Guatr - Bezin anormal derecede büyük olması

- Son derece büyük olabilir, ancak çok büyümeden önce basit olanlar kontrol altına alınabilir

- Nefes almada ve yutkunmada zorluğa neden olabilir

Tiroid Nodülleri - Bezde küçük bir yumru bulunması

- Tipik olarak fark edilmez

- Yine de bazı nodüller çok fazla tiroid hormonu üretebilir ve hipertiroidizme neden olabilir

- Çok büyük hale gelen nodüller, nefes almada veya yutkunmada zorluğa neden olabilir.

Tiroid Kanseri - Bezde kanser hücreleri bulunması

- Çoğu tiroid nodülü kanserli değildir, ancak bir tıp uzmanı tarafından kontrol edilmelidir

Hashimoto Tiroiditi - Tiroid fonksiyonunu azaltan iltihaplanma

- Yorgunluk

- Soğuk hissetmek

- Depresif bir ruh hali yaşamak

- Kuru cilt

- Şişkin gözler

- Kabızlık hissi

- Sebepsiz kilo alımı

- Yavaşlayan kalp atış hızı

- Eklem, kas ağrısı ve yorgunluk

TİROİD SAĞLIĞINI DESTEKLEYEN 5 BESİN

Tiroidiniz genetikten yaşam tarzı alışkanlıklarınıza, stresten çevresel toksinlere ve diyetinize kadar bir dizi faktörden etkilenir.

İyot, selenyum ve çinko eksikliği olan kişiler tiroid sorunları riski altındadır. Ek olarak, kötü bağırsak sağlığı da tiroid dengesizliklerine neden olmada rol oynar.

Diyetinizi, tiroid sağlığınıza göre kontrol edebilirsiniz ve bu, güçlü tiroid sağlığını destekleyen yiyecekleri tüketmeniz anlamına gelir. İşte, bugün diyetinize kolayca dahil edebileceğiniz tiroid sağlığını destekleyen 5 besin.

Meyveler

Yüksek antioksidan içeren besinler tiroidiniz için harikadır. Araştırmalar, hipotiroidizmi olan kişilerin daha yüksek seviyelerde serbest radikallere sahip olduğunu göstermektedir. Serbest radikallerle mücadelenin anahtarı ise antioksidan açısından zengin besinler tüketmektir.

Yumurta

Bir yumurta, günlük önerilen selenyum miktarının yaklaşık yüzde 20'sini ve günlük önerilen iyot miktarının yüzde 15'ini içerir.

Sarımsak

Sarımsak tiroit dostudur çünkü kan şekeri metabolizmasını destekler ve iltihaplanmaya karşı savaşabilir. Yağ ve karbonhidrat bakımından zengin yiyecekleri de dengeleyebilirler.

Zeytinyağı

Zeytinyağında bulunan sağlıklı yağ türü, metabolizmanızı en üst düzeye çıkarmanıza ve kilonuzu düzenlemenize yardımcı olabilir. Tüm bunlar tiroid sağlığını destekler. Zeytinyağı ayrıca kanser önleyici özellikleri için incelenen antioksidan polifenollerle doludur.

Mercimek

Mercimek, bitki bazlı proteinlerin harika bie kaynağıdır ve aynı zamanda vücuda demir sağlarlar. Araştırmalar, demir eksikliğinin zayıf tiroid fonksiyonuyla bağlantılı olduğunu göstermiştir.

Her zamanki gibi, sadece basit bir belirti listesine dayanarak kendi kendine teşhis koymak yerine bu konular hakkında daima doktorunuzla görüşün.