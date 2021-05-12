Tiroid yetmezliğinin 10 sessiz belirtisi

Hipotiroidizmin yorgunluk ve kilo alımı gibi yaygın belirtilerini biliyor olabilirsiniz ancak farkında olmadığınız bazı sessiz işaretler de tiroid sorunları yaşadığınızı gösterebilir.

Tiroid bezi küçük olabilir, ancak büyük bir iş çıkarır. Vücudunuzun birçok sürecini düzenlemekten sorumludur. Tiroidiniz, metabolizmanızı veya vücudunuzun enerjiyi nasıl kullandığını belirleyen ve ayrıca kalp atış hızınızı ve vücut ısınızı etkileyen iki hormon, T3 ve T4'ü salgılar.

Kadınlarda tiroid sorunları, erkeklerden 8 kat daha fazladır. Tiroid sorunları tedavi edilmediğinde kalp hastalığı, osteoporoz ve kısırlık gibi birçok komplikasyonlara yol açabilir.

Yetersiz bir tiroidin sizi yorgun hissettirebileceğini, halsizleştirebileceğini ve hatta kilo alma olasılığınızı artırabileceğini zaten biliyor olabilirsiniz. Ancak çok az insan tüm hipotiroidizm vakalarının (tiroid yetmezliği) benzersiz olduğunun farkındadır.

HİPOTİROİDİZM

Yetersiz tiroid, vücudunuzun işlevlerini yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu hormonları yeterince salmadığı anlamına gelir. Hipotiroidizmin en yaygın nedeni, bağışıklık sisteminizin tiroide saldırdığı ve düzgün işleyişini etkilediği Hashimoto hastalığı adı verilen bir otoimmün bozukluktur. Tiroid iltihabı (tiroidit) gibi diğer nedenler de tiroidin yetersiz çalışmasına neden olabilir.

Hipotiroidizm durumunda yeterince tiroid hormonu üretilmediği için metabolik süreçler yavaşlar ve bazı yaygın belirtiler ortaya çıakbilir. Ancak bunların yanında hastalığın birçok belirtisi göz ardı edilir ve genellikle diğer hastalıklarla karıştırılır.

Binlerce kişinin teşhis edilmemiş bir tiroid problemiyle yaşadığı düşünülüyor. Bazı hastalar hava nedeniyle kendilerini halsiz hissettiklerini düşünürler. Bazıları ise bağırsak alışkanlıklarının değişmesinin yaşlarının veya kötü beslenmenin bir sonucu olduğunu düşünür. Elbette anahtar, hipotiroidizmin gerçekte neye benzediğini öğrenmektir, böylece klasik işaretleri ve ince belirtileri fark edebilirsiniz.

İşte genellikle gözden kaçan 10 hipotiroidizm belirtisi.

Kabızlık

Pek çok insan, az çalışan bir tiroidin işleri yavaşlattığını bilir, ancak bunun sindirim sistemini de etkilediğini fark etmeyebilirler.

Bulanık Düşünme

Yavaş bir tiroid vücudunuzu ve metabolizmanızı yavaşlattığı gibi beyninizi de yavaşlatabilir. Bu durum genellikle odaklanamama ile sonuçlanır. Tiroid bezi aşırı yavaş olan bir kişi yavaş konuşabilir ve yavaş düşünebilir.

Anksiyete ve Depresyon

Beyniniz tam kapasiteyle çalışmadığında, bunu doğal olarak depresyon ve anksiyete izler.

Tekrarlayan Düşükler

Yetersiz tiroidli bir kadın hamile kalırsa ve hipotiroidizm tedavisi görmüyorsa, komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Hipotiroidizm tespit edilir ve tedavi edilirse, hastalar genellikle başarılı gebeliklere devam eder.

Menstrüel Düzensizlikler

Tiroid problemi (ister az aktif ister hiperaktif olsun) genellikle adet kanamasına zarar verir. Adet döngüsü daha uzun veya daha kısa olabilir ve yumurtlamada zorluk görülebilir.

Karpal Tünel Sendromu

Yetersiz tiroid, vücudunuzun ellerinizde, bileklerinizde ve parmaklarınızda bile su tutmasına neden olabilir.

Şişmiş Yüz

Elinizde ve parmaklarınızda fazla su tutabildiğiniz gibi, fazla su tutulumu yüzünüzde de ortaya çıkabilir.

Ses Kısıklığı

Hipotiroidizm ses kısıklığı ve ses yorgunluğu gibi ses değişikliklerine neden olabilir.

Soğuğa Duyarlılık

Yanınızdakilerin üşümemesine rağmen üşüyorsanız, bu hipotiroidizmin bir işareti olabilir. Sonuçta, vücudu ısıtmak enerji gerektirir.

Saç Kaybı

Hipotiroidizmde saç dökülmesi yaygındır. Tüm sistemler yavaşlarken, vücut kritik hayatta kalma işlevlerine öncelik verir ve saç büyümesi bunlardan biri değildir.

Tiroid bozukluğunuz olabileceğini mi düşünüyorsunuz? Özellikle ailenizde Hashimoto tiroiditi (bağışıklık hastalığının tiroid bezine saldırıp yok ettiği bir otoimmün hastalık) öyküsü varsa, doktorunuzdan tiroid seviyenizi kontrol etmesini isteyin. Basit bir kan testi sizi rahatlamaya bir adım daha yaklaştırabilir.