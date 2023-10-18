TSH değeri en düşük/yüksek kaç olmalıdır? Eğer 5 ve üzeri ise... TSH değeri düşüklüğü ve yüksekliği konusunda bilgi almak isteyenler detaylar araştırıyor. Peki, TSH kaç olmalıdır? TSH yükseliği ve düşüklüğü nasıl anlaşılır? İşte olması gereken TSH değeri...

ensonhaber.com

Kan tahlili veren vatandaşlar, sonuçlarını internetten araştırmaya çalışıyor.

Bu kapsamda tahlil sonucunda yer alan değerler, arama motorlarında sorgulanıyor.

En sık bakılanlardan biri de "TSH değeri"...

TSH (Tiroid Uyarıcı Hormon), hipofiz bezinden salgılanan ve tiroid bezini etkileyen bir hormondur. Özellikle tiroid şüphesi olanlar tarafından kontrol edilir.

TSH, tiroid bezinin hormon üretimini düzenler ve tiroidin vücuttaki metabolizma hızını kontrol etmesine yardımcı olur. Tiroid bezinin doğru miktarda hormon üretmesini sağlamak için TSH seviyeleri sürekli olarak ayarlanır.

TSH değeri kaç olursa tehlikelidir? Normal bir insanın TSH kaç olmalı? TSH değeri yüksek çıkarsa ne olur? TSH değeri kaç olmalı yaşa göre? gibi başlıklar sıkça yöneltiliyor.

İşte TSH değeri hakkında bilgiler...

TSH değeri kaç olmalı?

Kandaki TSH için normal kabul edilen değerler 0.35-4.5 mU/ml arasındadır.

TSH değeri referans aralıkları

Yetişkinlerde: 0.4 - 4.0 mIU/L (miliUluslararası ünite per litre)

Gebelerde: 0.3 - 3.0 mIU/L gibi daha düşük bir aralık olarak kabul edilebilir.

Yaşa göre TSH değeri

Yaşa göre TSH değerleri de 1-14 yaş arası için 1.05-2.05 ng/ml, 12-23 yaş arasında 0.82-2.13 ng/ml, yetişkinlik döneminde 0.80-2.00 ng/ml'dir.

TSH yüksek olursa ne olur?

Tiroit bezi yeteri kadar tiroit üretmediğinde hipofiz bezi sürekli olarak TSH salgılamaya devam eder. Bu kandaki TSH miktarının yükselmesine neden olur.

TSH testinde kanda TSH seviyesinin 4.5 mU/L’nin üzerinde olması yüksek kabul edilir.

TSH yüksekliği, unutkanlığa, halsizliğe, depresyona sebep olarak cilt kuruluğu, kolay üşümeye gibi belirtiler ortaya çıkarabilir. Bunların yanında kilo alma ve verememe, göz çevresinde şişlik, kısırlık ve adet düzensizliği yaratabilir.

TSH düşük olursa ne olur?

TSH testinde kanda TSH seviyesinin 0.4 mU/L’nin altında olması hipertiroidizm olarak adlandırılır.

TSH düşüklüğünde çabuk yorulma, halsizlik hissi, depresyon, mutsuzluk, el ve ayaklarda ödem, sesin kısılması, iştah azalması ve kabızlık gibi şikayet ve belirtilere sebep olabilir.