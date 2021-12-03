Tüketilen gıdaların ısılarına göre vücuttaki etkileri

Tükettiğiniz yiyecek ya da içecekler ısılarına göre vücudunuzda farklı etkilere neden olabilir. İşte, soğuk ya da sıcak olmalarının metabolizma üzerindeki etkileri…

Dondurma soğukken çok daha tatlı, sucuk ise sıcak yenildiğinde daha lezzetlidir. Bununla birlikte, tat farkı, sıcak ve soğuk tartışmasının yalnızca bir yönüdür. Bu yüzden daha derine inmeye, sıcak ve soğuk yiyeceklerin vücudumuzu nasıl etkilediğine dair başka gerçekleri bulmaya karar verdik.

Tüketilen her gıda, içerdiği besin değerlerine göre çeşitlenir ve ısılarına göre vücutta yarattığı etkiler farklılık gösterebilir. Kimi sizi sıcakken daha tok tutarken kimisi de soğukken daha hızlı sindirilir. Soğuk ve sıcak tüketim tamamen tercih meselesiyken, kafanızda bazı şeylerin değişmesine yol açacak bilgileri sizler için toparladık…

SOĞUK YEMEKLER DAHA FAZLA KALORİ TÜKETTİRİR

Yakın zamanda yapılan bir araştırmanın gösterdiği gibi, sıcak yiyeceklerin sizi daha hızlı doyurduğu için daha fazla kaloriye sahip olduğuna dair yaygın bir yanılgı var. Ancak araştırmacılar, sıcak yemek yerine soğuk yemek seçen kişilerin daha fazla kalori tüketme eğiliminde olduğunu buldu. Daha spesifik olmak gerekirse, araştırmaya katılanlar en az yüzde 31 kalori, en az yüzde 37 yağ ve yüzde 22'den fazla karbonhidrat tükettiler. Bu sorun, obeziteden muzdarip insanlarda daha da belirgindi.

SOĞUK YİYECEKLER DAHA UZUN SÜREDE SİNDİRİLİR

Vücudumuzun yiyecekleri sindirme şekli, onu çekirdek sıcaklığımıza getirmektir. Bu, soğuk bir şey yediğimiz zaman, vücudumuzun önce yiyeceği ısıtmak ve sonra onu sindirmek için iki kat çaba sarf etmesi gerektiği anlamına gelir. Örneğin sıcak çorbanın midemiz tarafından sindirilmesi sadece 15 dakika sürer. Öte yandan buz gibi dondurma, 30 dakika ile 2 saat arasında bir zaman alacaktır.

Bu, özellikle meyve ve sebzelerin çiğ yemek için en iyisi olduğu için soğuk yemek yemeyi bırakmanız gerektiği anlamına gelmez. Diğer soğuk yemeklerle yapabileceğiniz şey, onları ısıtırken enzimlerin parçalamaya başlayabilmesi için onları daha uzun süre ağzınızda tutmaktır.

SICAK YEMEKLER DAHA BESLEYİCİDİR

Sıcak yiyecekler gerçekten daha kolay sindirilir ve sonuç olarak tüm besinler vücuttan çok daha hızlı emilir. Sadece bu da değil, domates gibi bazı sebzeler pişirildiğinde likopen miktarı artar. Ayrıca yulaf gibi sıcak tahıllar lif açısından zengindir ve normalde soğuk tahıllar gibi şekerle kaplanmaz.

Bununla birlikte, meyve ve sebzeleri pişirmenin bir dezavantajı, vitaminlerin eriyip gitmesidir. Bu yüzden yapabileceğiniz en iyi şey, onları mümkün olduğunca az pişirmektir. Onları nasıl pişirmeyi seçerseniz seçin, her zaman biraz diri kalmalarını sağlayın.

SOĞUK DAHA HIZLI EMİLİR

Soğuk suyun midemizden çok daha hızlı boşaldığı ve bu nedenle sıcaktan daha iyi emildiği söylenir. Diğer bir faydası da soğuk suyun, günlük veya çok sık antrenman yapanlar için dayanıklılığı artırmaya yardımcı olmasıdır. Ayrıca yapılan araştırmalara göre, ılık suyun daha az miktarda içmenize neden olacağı ve bu da dehidrasyona yol açabileceği bulundu. Öte yandan, nispeten soğuk su içmenin mutlak en iyi sıcaklık olduğu söylenir.

Bunun nedeni, insanların bu sıcaklıkta daha fazla su içtikleri ve daha az terlediklerindendir. Ancak yemek borusunu etkileyen rahatsızlıklardan muzdaripseniz soğuk su içmeye çok dikkat etmelisiniz. Bu gibi durumlarda, yemek borunuzun rahatlaması için ılık suya başvurmalısınız.

SICAK YEMEK UZUN SÜRE TOK TUTAR

Bunun olmasının nedeni, sıcak yemeklerin iştahınızın size o kadar hızlı dönmesini sağlamamasıdır. Sıcak yemekteki tatlar daha iyi salınır ve besleyici hale gelir. Böylece doyma duygunuz oldukça artar ve yemeğinizi tüketme hızınız azalır. Yavaş yemek yerken, beyniniz doymaya başladığınıza dair sinyaller alır.

Bu nedenle, yavaş yemek, ihtiyacınız olduğu kadar yemenizi sağlar ve beyniniz, yemeğinizi bitirdikten sonra iştahınızı daha uzun süre bastırır. Harika bir örnek, sadece sıcak yenmeyen, aynı zamanda neredeyse sadece su olan çorbadır. Sıvı, onu çok daha kolay yemenize yardımcı olur ve sizi katı ve soğuk yiyeceklerden çok daha hızlı doldurur.

TÜM YİYECEKLER VÜCUT ISISINI ARTIRIR

Kahve, çay ve çorba gibi sıcak içecekler içinizi ısıtmalarıyla bilinir. Ancak vücut ısınızı artırmaya katkıda bulunabilecek bazı soğuk içecekler ve yiyecekler de vardır. Örneğin dondurma, soğuk aylarda önce üşümenize neden olabilecek, ancak daha sonra içinizi ısıtacak lezzetli bir besindir.

Bunun nedeni, yiyecekleri sindirirken vücudu ısıtan yüksek yağ ve protein içeriğidir. Ayrıca vücudunuz yağı sindirmek için çok daha fazla enerji harcar, bu da sıcaklığınızı artırarak daha sıcak hissetmenizi sağlar.

SICAK YEMEK BAĞIRSAKLAR İÇİN İYİDİR

65°C üzerinde bir yemek pişirdiğinizde, olası mikroorganizmaların hayatta kalması ve size zarar vermesi çok zordur. Aynısı, kalitesinden emin olmadığınız su için de geçerlidir. Öte yandan, soda gibi soğuk gazlı içecekler midenizde rahatsızlığa ve hatta mide bulantısına neden olabilir. Soğuk yiyeceklerin neden olabileceği başka bir şey de bağırsaklarınızda gaz oluşumudur, bu da şişkinliğe neden olabilir.