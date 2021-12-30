Türk aşısı Turkovac'ı kimler olabilir? Turkovac'ın özellikleri

Türkiye'nin yerli inaktif Kovid-19 aşısı Turkovac için randevular açıldı. İlk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Turkovac aşısı olmak isteyenler, aşının özelliklerini araştırıyor.

Türkiye'nin yerli aşısı Turkovac, acil kullanım onayının ardından hatırlatma dozu olmak isteyen vatandaşlar tarafından detaylıca araştırılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleriyle beraber hatırlatma dozlarını yerli aşı ile yaptı.

Bakan Koca, bugünden itibaren şehir hastanelerinde Turkovac aşısının yapılacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı'nın E-Nabız sisteminde Turkovac aşısı için randevular başladı.

Aşı randevusu alacak olanlar "Kimler Turkovac aşısı olabilir, Turkovac yan etkileri neler, Turkovac koruyuculuk oranı nedir, Turkovac mRNA mı, inaktif mi?" gibi soruları gündeme taşıdı.

İşte yerli koronavirüs aşısı Turkovac hakkında merak edilenler...

KİMLER TURKOVAC AŞISI OLABİLİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Hıfzı Sıhha'nın yeniden dirilmesinin ilk adımı TURKOVAC. Bu milletimizin başarısı. Randevu yarından itibaren bütün vatandaşlarımız özellikle şehir hastanelerimizde aşı olabilir." ifadelerini kullandı.

TURKOVAC MRNA MI İNAKTİF Mİ?

TURKOVAC aşısı inaktif aşıdır. Dünyada yaygın olarak kullanılan Kovid-19 aşıları; inaktif, Viral Vektör ve mRNA yöntemleriyle üretiliyor.

Yerli aşı TURKOVAC da Sinovac ile aynı şekilde inaktif yöntemiyle üretiliyor.

TURKOVAC'IN YAN ETKİLERİ

Dünyada aşı çalışmaları için belirlenmiş standartlar olan GLP, GMP ve GCP standartlarına uygun şekilde yürütülen TURKOVAC inaktif aşı geliştirme çalışmalarında, şu ana kadar gönüllülerde ciddi bir yan etkiyle karşılaşılmadı.

KORUYUCULUK ORANI

Kovid-19'a karşı yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Delta ve Alfa'da antikor titrelerinde düşüş olsa da biz, deney hayvanlarında denediğimizde TURKOVAC'ın yüzde 100 koruyucu olduğunu biliyoruz." dedi.