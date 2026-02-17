Türkiye çöl tozu etkisi altında: Gözünüzü ovuşturmayın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kuzey Afrika üzerinden taşınan yoğun çöl tozları, Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Türkiye genelinde etkisini göstermeye başladı. İlçelerde park halindeki araçların üzeri ince toz tabakasıyla kaplanırken otomobiller, adeta çamur rengine büründü.

Uzmanlar, özellikle solunum yoluyla alınan ince partiküllerin risk oluşturduğunu vurgularken, göz sağlığı açısından da önemli uyarılarda bulunuyor.

"GÖZ OVUŞTURMAK, ZIMPARA ETKİSİ OLUŞTURABİLİR"

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Aylin Kılıç, tozlu havalarda göz yüzeyine mikroskobik kum ve toz partiküllerinin yerleşebileceğini belirtti:

Bu dönemde gözü ovuşturmak, adeta zımpara etkisi oluşturarak korneayı çizebilir. Kornea çizikleri yalnızca şiddetli ağrıya değil, enfeksiyon gelişimine ve geçici hatta kalıcı görme sorunlarına yol açabilir.

"MASUM BİR REFLEKS, KALICI BİR HASARA DÖNÜŞEBİLİR"

Tozlu havalarda gözlerde yanma, batma, kızarıklık ve sulanma gibi şikâyetlerin artabileceğini ifade eden Kılıç, ellerle temasın riski büyüttüğünü söyledi.

“Göze kaçan partiküller elle temas ettiğinde yüzey hasarı artar. Ayrıca ellerimizde bulunan mikroorganizmalar göz yüzeyine taşınarak enfeksiyona zemin hazırlar.” diyen Kılıç, özellikle alerjik bünyeye sahip kişiler, kuru göz hastaları ve kontakt lens kullanıcılarının daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

KONTAKT LENS KULLANANLARA ÖZEL UYARI

Prof. Dr. Kılıç, çöl tozunun etkili olduğu günlerde mümkün olduğunca açık havada uzun süre kalınmaması gerektiğini belirterek şu önerilerde bulundu:

Dışarı çıkılması gerekiyorsa koruyucu gözlük kullanılmalı.

Gözde yanma ya da yabancı cisim hissi oluştuğunda kesinlikle ovuşturulmamalı.

Gözler steril serum fizyolojik ile nazikçe yıkanmalı.

Ani görme azalması, ışığa hassasiyet veya geçmeyen ağrı durumunda vakit kaybetmeden göz hekimine başvurulmalı.

Basit görünen bir ihmalin kalıcı görme kayıplarına neden olabileceğini hatırlatan Kılıç, özellikle risk grubundaki kişilerin bu dönemde daha özenli davranması gerektiğini sözlerine ekledi.