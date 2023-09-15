Türkiye'de de görülen koronavirüsün ERIS varyantına karşı korunma yolları Ensonhaber'e konuşan Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, Türkiye'de ilk defa görülen koronavirüsün alt varyantı ERIS'in yeni bir salgına yol açıp açmayacağını değerlendirdi. Kocatürk, varyanta karşı korunma yollarını da anlattı.

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2019 Kasım ayında Çin'de ortaya çıkan ve 2 yıl boyunca dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yeni bir alt varyantı daha tespit edildi.

Türkiye'de de görülen ERIS varyantının önceki varyantlara göre ne kadar bulaşı ve tehlikeli olduğu merak ediliyordu.



İlker Koç'un moderatörlüğündeki Ensonhaber Gündem Özel YouTube Özel yayınına konuk olan göğüs cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, ERIS varyantına karşı aşıların ne kadar koruyucu olduğunu anlatırken, virüsten nasıl korunulacağına dair bilgiler de verdi:

"Korkulacak bir şey yok"