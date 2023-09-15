YAYININ TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
2019 Kasım ayında Çin'de ortaya çıkan ve 2 yıl boyunca dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yeni bir alt varyantı daha tespit edildi.
Türkiye'de de görülen ERIS varyantının önceki varyantlara göre ne kadar bulaşı ve tehlikeli olduğu merak ediliyordu.
İlker Koç'un moderatörlüğündeki Ensonhaber Gündem Özel YouTube Özel yayınına konuk olan göğüs cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, ERIS varyantına karşı aşıların ne kadar koruyucu olduğunu anlatırken, virüsten nasıl korunulacağına dair bilgiler de verdi:
"Korkulacak bir şey yok"
Dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde görüldü. Bizde de görülecekti. Korkulacak bir şey yok. Ancak bağışıklığı kırılgan ve yaşlı hastalar için dikkat etmeliyiz. Eskiden olduğu gibi kapanma olmaz. Hastalık ağır grip gibi geçiyor.
Grip Eylül'de başlar, Mayıs'a kadar devam eder. Grip de aslında tehlikelidir. Biz bunu ayıramayız, Hastaneye gidip test yaptırmamız gerekir. Panik yapmayalım, ama tedbir almamız gerekli. Özellikle bağışıklığı zayıf olanlar, doğal havalandırmayı kullanmalıyız. Hastalığın çok olacaüını düşündüğümüz yerlerde maske takmalıyız. Hasta çocuğumuzu okula göndermeyelim. Mümkün olduğunca kapıları pencereleri açarak doğal havalandırmayı sağlayacağız. Belki bağışıklığı zayıf olan, kritik hastalığı olanlar için aşılama gündeme gelebilir. Mevcut aşılar, ERIS varyantını karşılamıyor.