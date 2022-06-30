Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası, 37 yaşında bağışıklık sistemi yetersizliği olan bir şahısta görüldü. Dr. Gülsüm Kartal, maymun çiçeğine ilişkin bilgileri, Ensonhaber.com'a değerlendirdi.

Koronavirüs henüz gündemden düşmemişken, birçok ülkede görülen maymun çiçeği Türkiye’ye de sıçradı.

Konuya ilişkin açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Bakan Koca, sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. BİLİNDİĞİ GİBİ, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor."

Endişelere neden olan bu gelişmeye yönelik, Ensonhaber.com Sağlık Yazarı Dr. Gülsüm Kartal, maymun çiçeği hastalığı hakkında bilgiler verdi.

Hastalığın koronavirüs gibi küresel bir salgına neden olmadığını, daha çok bölgesel salgın yapmış bir virüs olduğuna dikkat çeken Dr. Kartal, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün de söylediği gibi dünyadaki vaka sayıları dikkat çekici olarak arttı. Sağlık Bakanı Koca’nın açıkladığı gibi, Türkiye’deki vaka bağışıklık sistemi zayıf kişide çıkmıştır. Özellikle çocuklar, bebekler, yaşlılar, bağışıklığı zayıf kişilerde daha sık görülme olasılığı vardır.

Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldü: Belirtileri neler, kimler risk altında VİDEO



“Belirtiler gribal enfeksiyon gibi başlıyor”

Kuluçka süresi 5-21 gün gibi gözüküyor. Belirtiler gribal enfeksiyon gibi başlıyor. Ateş, halsizlik gibi belirteler… Ancak derideki döküntüler tanı koydurucu oluyor. Düğme şeklinde ya da suçiçeğine benzer döküntülerle devam ediyor. Bu döküntüler çok kaşıntılı oluyor ve bu da hastalığın kişiye tekrar tekrar bulaşmasına neden oluyor.





“Cinsel ilişki ile bulaştığını biliyoruz”

Çok seyahat ediyorsak ve insanlarla çok yakın temasta bulunuyorsak dikkatli olmakta fayda var. Çocuklar bebekler, kemoterapi alanlar, tedavi görenler gibi bağışıklığı düşük olanların daha dikkatli olması gerekir. Yine yakın temasla, cinsel ilişki ile bulaştığını biliyoruz. Koronavirüs gibi solunumla çok fazla bulaşmamasına rağmen, daha yavaş bir şekilde de olsa damlacık enfeksiyonu ile, ağız burun salgıları ile bulaştığı görülmüştür. Ayrıca herhangi bir bulgu varsa sağlık kuruluşuna başvurmak doğru olacaktır. Hem kendi hem halk sağlığı açısından bu çok önemlidir.”