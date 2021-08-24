Türkiye'de uygulanan toplam aşı miktarı 90 milyon dozu geçti

Koronavirüs Aşısı Bilgilendirme Platformu'na göre toplam 90 milyon 10 bin 877 doz uygulandı.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama tüm hızıyla sürüyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 90 milyon dozu geçti.

DOZ SAYISI 90 MİLYONU GEÇTİ

Bakanlığın Koronavirüs Aşısı Bilgilendirme Platformu'nun verilerine göre, toplam yapılan aşı sayısı 90 milyon 10 bin 877 olarak kaydedildi.

Birinci doz uygulanan kişi sayısı 46 milyon 535 bin 458 olurken, bu sayı ikinci doz için 35 milyon 585 bin 399 şeklinde gerçekleşti.

İLK SIRADA İSTANBUL VAR

İstanbul 16,1 milyon dozla birinci sırada yer aldı. Bu şehri 6,9 milyon dozla Ankara, 5,7 milyon dozla İzmir takip etti.