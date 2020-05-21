Türkiye'deki koronavirüs tablosunda son durum

En Son Haber

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Mayıs koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'nin koronavirüse karşı verdiği mücadele meyvelerine vermeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son durum tablosunu Twitter hesabından paylaştı.

İŞTE SON RAKAMLAR

Türkiye'de son 24 saatte 961 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 27 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 153 bin 548, can kaybı 4 bin 249 oldu.

Bakan Fahrettin Koca, paylaşımına "Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe." notunu düştü.

1 AY ÖNCEKİ TABLO

Koronavirüs vakaları günden güne iyiye gidiyor.

1 ay önce tablo oldukça endişe vericiydi.

İşte 21 Nisan 2020 koronavirüs tablosu.