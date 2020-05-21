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Türkiye'deki koronavirüs tablosunda son durum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Mayıs koronavirüs tablosunu açıkladı.
- AA
- 21.05.2020 - 19:23
Türkiye'nin koronavirüse karşı verdiği mücadele meyvelerine vermeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son durum tablosunu Twitter hesabından paylaştı.
İŞTE SON RAKAMLAR
Türkiye'de son 24 saatte 961 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 27 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 153 bin 548, can kaybı 4 bin 249 oldu.
Bakan Fahrettin Koca, paylaşımına "Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe." notunu düştü.
1 AY ÖNCEKİ TABLO
Koronavirüs vakaları günden güne iyiye gidiyor.
1 ay önce tablo oldukça endişe vericiydi.
İşte 21 Nisan 2020 koronavirüs tablosu.