Türkiye'den Libya'ya sağlık köprüsü: 4 binden fazla yaralı askere şifa dağıtıldı

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Yakın coğrafyadaki çatışma alanlarında her zaman sivil ve yaralılara yönelik insani ve tıbbi destek sunan Türkiye, uzun yıllardır Libya'da da bulunuyor.

Bölgede siviller kadar yaralı askerlerin tedavisine katkı sunan kurumların başında ise Medipol Sağlık Grubu geliyor.

Bu kapsamda Libya’da düzenlenen “Uzuv Restorasyonu ve Uzatmada Çağdaş Teknikler: Osseointegrasyon ve Precice Teknolojileri” seminerine bu kapsamda Medipol Sağlık Grubu da katıldı.

Medipol Sağlık Grubu'nu temsilen seminere katılan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Adnan Kara, modern tıp teknikleri ve tedavi yöntemlerini ele aldı.

8 yılda 4 binden fazla Libyalı askerin ameliyatını başarıyla gerçekleştiren Prof. Dr. Kara, savaş yaralanmaları, ağır travmalar, deformiteler, protez gerektiren ameliyatlar, boy uzatma, el cerrahisi ve bağ yaralanmaları gibi geniş bir tedavi yelpazesinde edindiği bilgi ve deneyimi aktardı.

OSSEOİNTEGRATİON YÖNTEMİ

Seminerde, uzuv restorasyonu ve protez teknolojilerindeki devrim niteliğindeki yöntemler tüm yönleriyle ele alındı. Libya Savunma Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Birimi’nin özel davetiyle düzenlenen etkinlikde, Libyalı ortopedi uzmanları ve sağlık sektörü temsilcilerini bir araya getirdi.

Seminerde, Türkiye’de yalnızca Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde uygulanan ve dünyada sınırlı merkezlerde gerçekleştirilen Osseointegration yöntemi detaylıca işlendi.

HASTALARLA BİR ARAYA GELDİ

Bu önemli etkinlikte, Prof. Dr. Kara’ya Medipol Global Uluslararası Hasta Hizmetleri Afrika Bölge Müdürü Dr. İsmail Murat ve Libya’nın ilk Osseointegration protez ameliyatı geçiren hastası Mundir Alweheshi de eşlik etti.

Seminer sonrasında Prof. Dr. Kara ve Dr. Murat, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde tedavi gören Libyalı hastalarla bir araya geldi. Öte yandan, Libya’da yeni ameliyat olacak hastalarla görüşerek tedavi süreçlerini değerlendirdi.