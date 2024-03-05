Türkiye'nin en obez ve en zayıf ili belli oldu Dünya obezite gününde Türkiye'nin en obez ve en fit illeri belli oldu. Türkiye Obezite Araştırma Derneği verilerine göre obez sayısının en yüksek olduğu il Adana, en düşük olduğu il ise Erzurum oldu.

AA

Obezite, hem dünyada hem de Türkiye'de giderek artan çağımızın en tehlikeli hastalıklarından biri.

4 Mart Obezite Günü'nde, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı verilere göre Türkiye, Avrupa'daki obezite oranlarında ilk sırada yer alıyor.

Uzmanlara göre çocuk ve yetişkinlerde yaşanan artış toplumsal sağlığı tehdit ediyor.

En zayıf ve en fit iller

Türkiye Obezite Araştırma Derneği, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı verilerden sonra Türkiye'nin en obez ve en fit şehirlerini açıkladı.

Obez sayısı en fazla Adana'da en düşük Erzurum'da

Rakamlara göre obez sayısının en yüksek olduğu il Adana, en düşük olduğu il ise Erzurum oldu.

Peki obeziteye neden olan "zengin mutfak" mı, yoksa "yeme alışkanlıkları" mı?

Uzmanlara göre obezitenin başlıca nedenleri; beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite eksikliği ve hormonal etkiler.

Adanalılara spor yapın uyarısı

Zengin bir mutfağa sahip ve lezzetli yemeklerin olduğu Adana’da ise uzmanlar, vatandaşlara spor yapmaları konusunda telkinde bulundu.

Türkiye'de obez oranı yüzde 17

Dünya'da obezite oranı yüzde 20'nin üzerine çıktı. Türkiye'de ise bu oran yüzde 17.

Cinsiyet bazında bakıldığında kadınların yüzde 20,9'unun obez olduğu saptanırken erkeklerde bu, yüzde 13,7 olarak açıklandı.

Avrupa'da ilk sıradayız

Kalp hastalığı, Tip 2 diyabet ve bazı kanserler dahil birçok ciddi sağlık sorununun oluşma riskini artıran obezitede, Türkiye 200 ülke arasında kadınlarda 42. sırada, erkeklerde ise 60. sırada yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Türkiye, yüzde 66,8 ile Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Türkiye'yi yüzde 63,7 ile İngiltere, yüzde 62,3 ile Yunanistan, yüzde 61,6 ile İspanya ve yüzde 59,5 ile Fransa takip ediyor.

Obeziteyle mücadele için neler yapılmalı?

Obezitede en büyük faktörün hareketsizlik olduğunu vurgulayan uzmanlar, obezitenin sadece estetik bir sorun değil, karmaşık bir kronik hastalık olduğuna dikkati çekti.

Obezitenin dünya çapında ölüm nedenlerinin başında gelen bir dizi kronik hastalık riskini arttıran çok önemli tıbbi sorun olduğunu belirten doktorlar, Obezitenin metabolik sendromlara, kalp hastalıklarına, diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, felç, karaciğer hastalıklarına, bazı kanser türlerine, solunum hastalıklarına, uyku apnesi, kas sistemi hastalıklarına ve cinsel sorunlara yol açtığını söyledi.

Uzmanlar, besinlerle enerji alımını azaltmanın, doğru ve daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmenin, obezitenin üstesinden gelmenin ilk adımlarını oluşturduğunu vurguladı.

Obezite ile mücadelenin ilk şartının sağlıklı beslenme olduğunun altını çizen doktorlar, düzenli fiziksel aktivite ve hareketsiz kalarak televizyon, video izlemek, bilgisayar oyunu oynamak gibi aktivitelerin azaltılmasıyla bu hastalıkların önüne geçilebileceğine dikkat çekti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)