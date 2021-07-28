Türkiye’nin ikinci kadavradan rahim nakli yapılan kadın uyandırıldı

8 saat süren operasyon sonucunda dün başarılı bir şekilde kadavradan rahim nakledilen Havva Erdem, bugün yoğun bakımda uyandırıldı. Erdem, 10 gün boyunca gözlem altında tutulacak.

Türkiye’nin kadavradan rahim nakli Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın katımıyla 8 saat süren operasyon ile gerçekleşti.

31 yaşındaki Havva Erdem, Türkiye’nin ikinci kadavradan rahim nakli olan hastası oldu.

YOĞUN BAKIMDA UYANDIRILDI

Dün ameliyat olan Havva Erdem, bugün yoğun bakımda uyandırıldı.

Yarına kadar servise alınmasını beklenen hastanın ilk 10 gün boyunca sürecek olan süreci yakın gözlem altında serviste yapılacak.

Hastanın uyandırıldığını ve ilk 10 günün büyük önem taşıdığını belirten Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, “Hastamız yoğun bakımda uyandırıldı. Yarın sabaha kadar servise almayı düşünüyoruz. Bu tür ameliyatlarda ilk 10 gün çok önemlidir. Bu süreçte serviste yakın gözlem içerisinde tutulacak.” diye konuştu.

İLKİ 2011 YILINDA YAPILDI

Kadavradan rahim naklinin ilki Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 Ağustos 2011'de Derya Sert’e (32) yapılmış ve 13 ay önce Sert, anne olmuştu.