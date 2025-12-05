Türkiye’nin kanser haritası güncellendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ölüm sayısı 2023 yılında 526 bin 416 iken 2024 yılında 489 bin 361 oldu.

Ölen kişilerin 2024 yılında yüzde 54,8'ini erkekler, yüzde 45,2'sini kadınlar oluşturdu.

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2023 yılında binde 6,2 iken 2024 yılında binde 5,7 oldu. Diğer bir ifade ile 2023 yılında bin kişi başına 6,2 ölüm düşerken 2024 yılında bin kişi başına 5,7 ölüm düştü.

ÖLÜM NEDENLERİ ARASINDA DOLAŞIM SİSTEMİ KAYNAKLI HASTALIKLAR İLK SIRADA

Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2024 yılında yüzde 36 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı.

KANSER ÖLÜM NEDENLERİNDE İKİNCİ SIRADA

Bu ölüm nedenini yüzde 16,3 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 15 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

TÜMÖRDEN KAYNAKLI ÖLÜMLERDE EN ÇOK GÖRÜLEN TÜRLER

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölümlerin yüzde 29,1'inin gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümörü, yüzde 8'inin kolonun kötü huylu tümörü, yüzde 7,8'inin lenfoid ve hematopoetik kötü huylu tümörü kaynaklı olduğu görüldü.

KANSERDEN ÖLÜMLERİN EN FAZLA OLDUĞU İLLER

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen yıla ait Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri verilerine göre, kanser ölümlerinin en çok görüldüğü iller şöyle:

KANSERDEN KAYNAKLI EN FAZLA ÖLÜM AĞRI'DA

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il, yüzde 21,7 ile Ağrı oldu. İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler illere göre incelendiğinde, 2024 yılında bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu Ağrı olduğu görüldü.

Bu ili yüzde 21,4 ile Bingöl, yüzde 20,7 ile Ankara, yüzde 20,3 ile Van izledi.

Ağrı - Yüzde 21,7

Bingöl - Yüzde 21,4

Ankara - Yüzde 20,7

Van - Yüzde 20,3

KANSERİN EN AZ OLDUĞU İLLER

Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu ilin ise yüzde 10,1 ile Kilis olduğu görüldü. Bu ili yüzde 10,9 ile Şanlıurfa, yüzde 11,0 ile Çorum, yüzde 11,4 ile Şırnak izledi.

Kilis - Yüzde 10,1

Şanlıurfa - Yüzde 10,9

Çorum - Yüzde 11

Şırnak - yüzde 11,4