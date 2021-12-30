Turkovac'ın yan etkisi var mı? 3. dozu Turkovac aşısı olanlar...

Turkovac'ın yan etkisi var mı? 3. dozu Turkovac aşısı olanlar...

Randevuların açılmasıyla hatırlatma dozu olarak yerli aşı Turkovac'ı tercih eden vatandaşlar, yan etkilerini de araştırıyor. Peki Turkovac'ın yan etkisi var mı, varsa neler?

Sağlık Bakanlığı'nın E-Nabız sisteminde Turkovac aşısı için randevular başladı.

Randevu almak isteyen vatandaşlar bugünden itibaren Turkovac aşılarını olabilecekler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleriyle beraber hatırlatma dozlarını Turkovac aşısı ile yaptı. Bakan Koca, bugünden itibaren şehir hastanelerinde Turkovac aşısının yapılacağını duyurmuştu.

Aşı yaptıran vatandaşlar, Türk alısı Turkovac'ın yan etkilerine dair araştırmalarını da hızlandırdı. Aşı sonrasında kol ağrısı, halsizlik, ateş gibi şikayetleri olanlar Turkovac için de aynı durumun söz konusu olup olmayacağını merak ediyor.

Peki Turkovac'ın yan etkisi var mı, neler? İşte detaylar...

TURKOVAC AŞISI YAN ETKİSİ VAR MI?

Dünyada aşı çalışmaları için belirlenmiş standartlar olan GLP, GMP ve GCP standartlarına uygun şekilde yürütülen TURKOVAC inaktif aşı geliştirme çalışmalarında, şu ana kadar gönüllülerde ciddi bir yan etkiyle karşılaşılmadı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, elde edilen ön verilere göre, Turkovac uygulanan kişiler arasında Covid-19'u ağır geçiren olmadığını, ayrıca yerli aşının hatırlatma dozunda da antikor seviyelerini hızla yükselttiğini bildirdi.

Aşının yan etkilerinin ele alındığı, güvenlik yönüyle ilgili ikinci grup çalışmada ise yaklaşık 3-4 bin kişiye ulaşılmasının amaçlandığına dikkati çeken Kara, "Bu noktada başlangıca göre bir avantajımız var; inaktif aşılar genel anlamda kullanıldığı ve dünya genelinde yaklaşık 3,5 milyar kişiye uygulandığı için olası istenmeyen etkilerinin neler ve hangi sıklıkta olduğunu biliyoruz. Turkovac'ta da bu etkilerin görülüp görülmediğine bakıyoruz. O verilerin de olumlu olduğunu gördük" açıklamasında bulunmuştu.

YERLİ AŞI TURKOVAC ATEŞ YAPAR MI?

Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından geliştirilen yerli aşı olan Turkocav, Sinovac gibi inaktif bir aşı türüdür.

İnaktif aşılarda baş ağrısı, hafif ateş, enjeksiyon yapılan bölgede kızarıklık ve ağrı en sık rastlanan yan etkiler olarak gösteriliyor.