Tuzlu su ile burun yıkama: Nelere dikkat edilmeli?

Tuzlu suyla burun yıkama oldukça sık kullanılan popüler bir yöntemdir, ancak doğru yapılmadığında çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. İşte uzmanların önerdiği şekilde tuzlu su ile burun yıkama.

Tuzlu su ile burun yıkamanın faydası, mukusu uzaklaştırması ve burun spreyi kullanmaya gerek kalmadan burun açıklığını iyileştirmesidir. Yine de bir iltihap önleyici sprey kullanmak gerekiyorsa, temiz mukoza zarından çok daha iyi emilir, böylece etkisini daha iyi gösterebilir.

Saman nezlesi, viral rinit, sinüzit durumunda oldukça iyi bir yöntemdir ve ayrıca şikayet olmasa bile uygun burun hijyeninin sağlanması için de uygundur.

Solunum alerjilerinde günde 2-3 kez düzenli durulamanın avantajı, tuzlu suyun alerjen maddeleri (toz, polen) ve alerjenler tarafından üretilen iltihaplı maddeleri mukoza zarının yüzeyinden yıkaması ve böylece iltihap belirtilerini azaltmasıdır.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarında burnu durulayarak biriken mukusları dışarı atar ve bu da hastalığın gidişatını iyileştirir. Soğuk algınlığı veya sinüzit durumunda, çıkarılan mukus hastalıktan iyileşmeyi hızlandırabilecek patojenler ve enflamatuar maddeler içerir. Koruma derecesi, durulama için kullanılan solüsyonunun miktarına ve durulama sıklığına bağlıdır.

Hangi solüsyonun kullanılmalı?

Burun boşluğunun günde iki veya üç kez durulanması fizyolojik tuzlu su solüsyonu ile yapılır. Buradaki tuzun (saf sodyum klorür) konsantrasyonu vücut sıvılarınınkiyle aynıdır, yani yüzde 0,9 (100 ml kaynatılmış ve soğutulmuş musluk suyunda çözülmüş 0.9 gram tuz.

Burun durulama ürünleri satan firmalar bir torbada doğru miktarda tuz içerir, böylece sayma ve ölçümde hata yapmamak için gerekli miktarda kaynamış ve soğutulmuş suya ekleyebilirsiniz.

İzotonik salin solüsyonu eczaneden de satın alınabilir. Avantajı, tuzun damıtılmış suda çözülmesidir, hazır bir çözelti alabilirsiniz ve kullanmadan önce sadece doğru sıcaklığa ısıtmanız yeterlidir. Deniz tuzu durulamaları çok popülerdir, ancak normal tuzdan yapılan bir çözelti de aynı şekilde işe yarayacaktır.

Himalaya tuzu gibi özel tuzlardan kaçınılmalıdır, çünkü sodyum klorüre ek olarak, bazen çözünmeyen parçacıklar gibi başka maddeler de içerirler.

Burnunuzu düzgün bir şekilde yıkamak için ipuçları

Burnunuzu düzgün bir şekilde yıkamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Uygulama: Durulama sırasında ağızdan nefes almanız, tedavinin herhangi bir rahatsızlığa neden olmaması açısından önemlidir.

Sıcaklık: Çözeltinin vücut sıcaklığında olması da önemlidir, çünkü farklı bir sıcaklık-soğukluk hoş değildir ve çok sıcak bir çözelti kan akışını ve tıkanıklığı artırır, durumu daha da kötüleştirir.

Miktar: Soğuk algınlığı veya başka bir virüs tarafından üretilen mukusu yıkamak için birkaç püskürtme yeterli değildir. Burun boşluğunu durulamak için yaklaşık 250 ml kullanılır.

Yoğunluk: Hem çok seyreltik hem de çok yoğun çözeltiler nazal mukozayı tahriş edebilir, bu nedenle üreticiler tarafından verilen talimatlara uyulmalıdır. Hipertonik (en fazla yüzde 3 tuz içeren izotonikten daha konsantre) bir solüsyon kullanmak 3-4 gün etkili olabilir. Ancak burun ve sinüslerin mukoza zarını kalıcı olarak kurutur. Çözeltinin yutulması yüksek sodyum seviyesi nedeniyle zararlı olabilir.

Burun deliklerine ek olarak, bazı durumlarda gargara yapmak için de tuzlu su solüsyonu kullanabilirsiniz. Kuru öksürük durumunda izotonik solüsyonla gargara yapmak boğaz ve yutak kuruluğunu azaltır, böylece öksürüğü de yatıştırabilir.