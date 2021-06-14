Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin yeni hedefi kanser aşısı

BioNTech'in kurucu çifti, kanser aşısı çalışmaları hakkında konuştu. Şahin ve Türeci, ilk uygulama için iki yıl sonrasını işaret etti.

Almanya'da çalışmalarını sürdüren bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in kurucusu oldukları BioNTech firması, koronavirüs salgınına karşı aşı geliştirmeleri nedeniyle "Yılın Kişileri" seçilmişti.

Türeci ve Şahin, Alman basınına yaptıkları açıklamada, yeni hedeflerinin kanser aşısı geliştirmek olduğunu bildirdi.

KANSERE KARŞI BİREYSEL AŞI

Kanserle mücadele konusunda kemoterapi, radyasyon tedavisi ve kök hücre nakli gibi tedavi yöntemleri bulunuyor. Türk çift, bunlara aşının da eklenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bild'e mülakat veren Türeci ve Şahin, kansere karşı bireysel aşı geliştirmek istediklerini söyledi.

2023 İŞARET EDİLDİ

Uğur Şahin, halihazırda Faz-2 aşamasında olduklarını dile getirerek, "Aşılarımızın, tedavi standardına kıyasla hastalar için iyileştirme sağlayıp sağlayamayacağına bakıyoruz." diye konuştu.

Önümüzdeki iki yıl içinde çığır açan veri setlerinin ortaya konulabileceği, ilk uygulamanın 2023'te gerçekleştirilebileceği kaydedildi.

"KANSER TEDAVİSİ İÇİN KULLANMAK İSTİYORUZ"

Özlem Türeci, "Yıllar önce kanser tıbbında iyileştirmeye ihtiyaç olduğunu fark ettiğimizde şöyle düşündük: Bağışıklık sistemi kilit rolde ve bağışıklık tedavisi geliştirmek istiyoruz.

Bunun anlamı şu: Bağışıklık sisteminin milyonlarca yıllık evrimi boyunca geliştirdiği mekanizmaları virüslere veya bakterilere karşı mücadelede özellikle kanser tedavisi için kullanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

BİRKAÇ YIL İÇİNDE HAZIR OLACAK

Aşı teknolojisinin kanserli hücreler ve tümörlere karşı kullanılması için araştırmalar yaptıklarını belirten Türeci, daha önceki bir açıklamasında, "mRNA’ya dayanan farklı kanser aşılarımız var. Birkaç yıl içinde kansere karşı savaşacak aşımızı da insanlara sunmaya hazır olacağız." demişti.