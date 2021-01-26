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    Ülkelerin nüfuslarına göre aşılanma oranı açıklandı

    Koronavirüs aşısı kullanmaya başlayan ülkelerin aşılanma oranı belli olurken, en yüksek aşılama yüzde 25,3 ile İsrail'de oldu. Türkiye'de aşılanma oranı henüz 0,7 oranında ilerliyor.
    • DHA
    • 26.01.2021 - 12:39
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 13:01
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    Ülkelerin nüfuslarına göre aşılanma oranı açıklandı

    Koronavirüs salgınının ardından üretilen aşılar uygulanmaya başlandı.

    Ülkelerin, nüfuslarına göre koronavirüs aşılanma oranları da belli oldu. Her an güncellenmeye devam eden aşılanma oranlarında nüfusa göre değişiklikler görüldü.

    En yüksek yüzdenin, 25,3 ile yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip olan İsrail’de olduğu belirlendi.

    TÜRKİYE'DE AŞILANMA ORANI

    Yaklaşık 84 milyon nifusa sahip olan Türkiye'deyse aşılanma oranı yüzde 0,7 olarak kaydedildi.

    The Spectator Index verilerinden elde edilen bilgilerle belirlenen oranlarda, ikinci sırayı yüzde 16,8 ile Birleşik Arap Emirlikleri, üçüncü sırayı yüzde 6,4 ile Bahreyn takip etti.

    Ülkelerin nüfuslarına göre aşılanma oranı açıklandı #1

    VERİLER DEĞİŞEBİLİYOR

    Dördüncü sıraya yüzde 5,4 ile İngiltere, beşinci sıraya da yüzde 3,7 ile ABD’nin yerleştiği kaydedildi. Veriler, gün gün değişkenlik gösteriyor.

    51 MİLYONUN ÜZERİNDE HABER MEDYADA YER ALDI

    Medya takip kurumu Ajans Press, koronavirüs aşısıyla alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi.

    Dijital basın arşivinden derlenen bilgilere göre, bu yıl aşıyla alakalı basına 16 bin 231 haber yansıdığı tespit edildi.

    Ülkelerin nüfuslarına göre aşılanma oranı açıklandı #2

    FAHRETTİN KOCA'NIN AŞI OLMASI KONUŞULDU

    Koronavirüs aşısının ülkemize gelmesi büyük yankı uyandırırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın canlı yayında aşı olması ve aşı takviminde yaşanan gecikmeler medyanın en çok konuştuğu haber başlıkları arasında yer aldı.

    10 Mart’tan bugüne kadar koronavirüs ile alakalı ise 51 milyonun üzerinde haber yansıması tespit edildi.

    Ülkelerin nüfuslarına göre aşılanma oranı açıklandı #3

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