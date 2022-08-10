Ürik asidiniz yüksekse bu sebzeleri hayatınızdan çıkarın

Aşırı düzeyde ürik asit ile karşı karşıya kalındığında, en etkili tedavilerden biri belirli gıdaların alımını kontrol etmektir ve özellikle bazı sebzelerin tüketimi tamamen bırakılmalıdır...

Ürik asit seviyeleri düzenli olarak yenilen yiyeceklerle yakından bağlantılıdır. Ürik asit, vücudun kendisi tarafından pürin ayrışma sürecinin bir sonucu olarak üretilen bir maddedir. Bu asit, çeşitli bozukluklar nedeniyle artabileceği gibi pürin bakımından zengin gıdaların alımı nedeniyle de artabilir. Bu nedenle, beslenme düzenine dikkat etmek, özellikle sağlığınız üzerinde olumsuz etkileri olabilecek vücutta aşırı ürik asit oluşumunu önlemek için önemlidir.

Kandaki aşırı ürik asit gut hastalığı ve böbrek taşları gelişiminin ana nedenidir. Ayrıca bu asidin yüksek seviyeleri kalp ve damar hastalıkları için risk oluşturmaktadır.

Bu gıdalara dikkat edin

Aşırı ürik asit seviyelerini önlemek için vücudun ihtiyaç duyduğu tüm temel besin maddelerinin düzenli olarak alınmasını sağlayan yeterli ve dengeli bir diyetin izlenmesi gerekir. Ayrıca ürik asidi fazla olan kişiler belirli gıdaların tüketimini sınırlamalıdır.

Sınırlandırılması veya hiç tüketilmemesi gereken gıdalar, bileşimlerinde yüksek pürin içeren gıdalardır. Bunların arasında her türlü kabuklu deniz ürünleri, sakatatlar, salam ve sosis gibi işlenmiş etler, yağlı balıklar ve endüstriyel soslar bulunur.

Ayrıca bira ve şarap gibi alkollü içeceklerin veya daha yüksek alkol içeriğine sahip diğer içeceklerin tüketiminden de tamamen kaçınmak gerekir. Ürik asidin yükselmesine neden olurlar.

Meyve tüketimi konusunda uzmanlar, yüksek ürik asit durumunda doğal meyvelerin kabuğuyla yemeye izin verildiğine dikkat çekiyor. Ancak sebzeler konusunda durum aynı değil. Mercimek, mısır, soya fasulyesi, nohut, bezelye, kuşkonmaz, karnabahar veya ıspanak alımının sınırlandırılması tavsiye ediliyor.

Son olarak, bazıları özellikle pürin bakımından zengin olduğundan farklı mantar türlerinin tüketimini sınırlamak veya hafifletmek de gereklidir.

Yüksek ürik asit neyin işareti?

Kanda yüksek ürik asit durumuna hiperürisemi denir. Ürik asit seviyesi 80mg/l'nin üzerindedir. Bu, gebelik, obezite, alkolizm, bazı ilaçların tüketimi (diüretikler, kanser ilaçları, beta blokerler vb.), yüksek protein diyeti, yoğun egzersiz, menopoz ve diyabet durumunda ortaya çıkabilir.

Yüksek ürik asit seviyeleri metabolik sendromu da tetikler. Bu durumda gut atakları geliştirme riski çok yüksektir. Bir veya daha fazla çok ağrılı ve kızarmış eklem (genellikle ayak başparmağı) ile kendini gösteren bir hastalıktır. Ürik asit seviyesi birkaç yıl boyunca yüksek kalırsa, hastalık kronikleşir ve yoğun eklem ağrısına ve böbrek fonksiyonlarında azalmaya yol açar.

Normal ürik asit seviyeleri

Ürik asit için test, aç karnına yapılan basit bir kan testi ile gerçekleştirilir. Normal ürik asit değerleri şunlardır:

Erkekler: 40 ila 60 mg/L (240 ila 360 umol/l) arasında

Kadınlar: 30 ila 50 mg/L (180 ila 300 umol/l) arasında

Çocuklar: 25 ila 40 mg/L (150 ila 240 umol/l) arasında

Standartlar, laboratuvarların kullandığı tekniklere göre farklılık gösterebilir.