Üroloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık kimdir?

AndroKLİNİK’in kurucusu Op. Dr. Evren Işık kimdir?

Erkek üreme ve cinsel sağlık sorunlarını kapsayan üroloji ve androloji alanında Türkiye’nin en deneyimli doktorları arasında yer alan Op. Dr. Evren Işık, İzmir’de açtığı sıra dışı tasarıma sahip muayenehanesi AndroKLİNİK ile de adından söz ettiriyor. İşte Dr. Işık hakkında merak edilenler...

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, erkek üreme ve cinsel sağlığı konusunda başarılı ameliyatlar yapan bir cerrahtır. Türkiye’de androloji alanında en deneyimli isimler arasında yer alan Dr. Işık, aynı zamanda İzmir’de çarpıcı tasarımı ve iç mimarisiyle dikkat çeken AndroKLİNİK’in de sahibidir. Katıldığı televizyon programları, internet üzerinden yayınladığı bilgilendirici içerikler ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sık sık söz ettiren Op. Dr. Evren Işık’ın hayatıyla ilgili detaylar merak ediliyor.

Başkentte doğup büyüdü

Birsen-Yılmaz Işık çiftinin iki çocuğundan biri olan Op. Dr. Evren Işık, 4 Haziran 1983 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Bir erkek kardeşi bulunan Dr. Işık, evli ve bir kız çocuğu babası. İlkokulu Ankara Bahçelievler İlkokulu’nda, ortaokulu Ankara Cumhuriyet Ortaokulu’nda okuyan Op. Dr. Evren Işık, lise eğitimini ise Ankara Cumhuriyet Lisesi’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Dr. Işık, üroloji uzmanlığı alanında doktora eğitimi aldı.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ KONGRE ÜYESİ

Meslek hayatına 2007 yılında başlayan Op. Dr. Evren Işık, bugüne dek gerçekleştirdiği binlerce androlojik cerrahi ve rekonstrüktif penis ameliyatlarıyla alanında Türkiye’nin önde gelen doktorları arasına adını yazdırmayı başardı. Çevresinde Fenerbahçe futbol takımına olan ilgisiyle de tanınan Dr. Işık, gönül verdiği kulübü desteklemek amacıyla bir süre önce takımın kongre üyesi oldu.

Dünyanın dört bir yanından hasta kabul ediyor

2019 yılında özel bir organizasyonda “Yılın Doktoru” ödülüne layık görülen Op. Dr. Evren Işık, iyi derecede İngilizce biliyor. Dr. Işık, İzmir’in en prestijli yapısı olan Mistral Ofis Tower’ın 37’nci katında, 500 metrekarelik bir alanda bulunan muayenehanesi AndroKLİNİK’te sadece Türkiye’den değil, dünyanın dört bir yanından gelen hastalarını ağırlıyor.