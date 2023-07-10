Uyanır uyanmaz su içenler o etkiyi yaşıyor! Eğer bir bardak su içerseniz... ŞOKE EDEN OLAY Su içmenin faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle sabahları aç karnına içilen su, vücudun direncini artırıyor ve toksinlerin atılmasına da yardımcı oluyor.

Sağlığımız için su tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Su tüketmeyen kişiler, birçok sağlık problemiyle karşılaşabiliyor.

Ciltte kuruluk ve dökülme gibi sorunların yanı sıra, böbreklerin zarar görmesi de gündemde.

Bu nedenle su içmeyi ihmal etmemek, hayatımızdaki en büyük kurallardan birisi olmalı.

Ayrıca, sabahları aç karnına su içmeyi de gelenek haline getirmemiz gerekiyor.

Aç karnına su içersek neler olur?

Gece uyandığınızda su içmediyseniz, vücudunuz ciddi anlamda su kaybeder ve bunu sabahları telafi etmeniz gerekir. Vücudunuzun kaybettiği suyu yerine koymak için ise uyanır uyanmaz su içmek gerekiyor.

Ayrıca diyet yapanların sabahları aç karnına su içmesi, kilo vermeleri konusunda da destekleyici olacaktır. Su içmek midenin bir kısmını dolduracağı için, açlık hissettirmeyecektir.

Sabahları aç karnına su içtiğinizde, tüm toksinleriniz serbest kalır ve sindirim sisteminiz bu yolla gelişir. Bu sayede daha az aç hissedersiniz. Bu durum aşırı yeme nedeniyle kilo alımını önleyecektir.

Aç karnına su içmenin böbrekte taşlara yol açan asitleri seyrelttiği bir gerçektir. Ayrıca içtiğiniz su ile toksinlerin neden olduğu çeşitli mesane enfeksiyonlarından da korunursunuz.

Bunun yanı sıra aç karnına ılık veya sıcak su içerek bağırsaklarınızın daha etkili bir şekilde uyarılmasını sağlayabilirsiniz.

Susuzluk, kırışıklıklara ve derin gözeneklere sebep olur. Bir araştırmaya göre boş mideye 500 ml su içmek, ciltteki kan dolaşımını artırır, pürüzsüz ve parlak bir cilde kavuşmanızı sağlar.

Eğer gece alkol aldıysanız...

Aç karnına bir ya da birkaç bardak su içmek; alkol, tütün, kirlilik, kötü beslenme sonucunda vücudumuza giren zararlı maddelerin etkisini azaltmaya yardım eder.