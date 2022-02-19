Uyanır uyanmaz deneyin! Ağızda zeytinyağı çalkalamak bakın ne işe yarıyor...

Ağızda bulunan bakteriler, gece uyurken hızlı bir şekilde artıyor. Bu nedenle uyandıktan sonra su bile içmeden önce ağzınızı zeytinyağı ile çalkalamak dezenfektan görevi görüyor, mikroplardan koruyor.

Ağız içinin, içinde bulunduğumuz gezegendeki insanlardan çok daha fazla bakteri barındırdığı söyleniyor. Bu bakterilerden oluşan plak, çürük ve diş eti hastalıklarının başlıca nedeni sayılıyor.

Dişlerinizi fırçalayıp uyusanız dahi, gece boyunca ağzınızda bakteriler oluşmaya devam eder.

Öyle ki, uyandığınızda direk bir şeyler tüketmeye başlıyorsanız tüm zararlı mikroorganizmaları da mideye indirmiş olursunuz.

Yutkundukça vücudumuza yayılan zararlı organizmalar, çeşitli hastalıkları ortaya çıkarabilir.

Bu nedenle kalkar kalmaz yapmanız gereken bir şey var: Ağzınızı zeytinyağı veya tercih ettiğiniz bir alternatif yağ ile çalkalamak...

"Yağ çekme" olarak da bilinen bu yöntem, ağız temizliği konusunda alternatif tıpla ilgilenenlerin en çok tercih ettiği yöntemlerin arasında bulunuyor.

5-6 dakikalık yağ çekme işlemi, bu bakterilerin ağzınızdan uzaklaşmasını sağlayacaktır. Peki nasıl yapılır? Hemen anlatıyoruz...

AĞIZDA ZEYTİNYAĞI NASIL ÇALKALANIR?

Bir tatlı kaşığı zeytinyağını ağıza alıp, 5-6 dakika boyunca bu yağ ile ağzın iyice çalkalanıp tükürülmesi ile ağız temizliği yapılır.

Çalkalama yapılırken, yağın dişlerin arasından da iyice geçirilmesi sağlanır. Sonrasında, dişlerinizi fırçalayabilirsiniz.

Zeytinyağı yerine susam yağı ve hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz.

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