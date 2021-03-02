Uyku apnesi ve horlamadan kurtulmak mümkün

KBB Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, uyku apnesi ve horlamadan kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Genellikle uyku halindeyken pek anlaşılamayan uyku apnesi, fiziksel ya da psikolojik sebeplerden dolayı kendini gösterebiliyor. Uyku apnesinin sıkça rastlanan belirtisi sabah uyandıktan sonra kendini yorgun hissetme hali olsa da, başka sağlık problemlerine sebebiyet vererek de anlaşılabiliyor. KBB Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, uyku apnesini ortadan kaldırabilecek tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

KRONİK YORGUNLUĞA SEBEP OLUYOR

Gece uykunuzda nefesiniz kesiliyorsa, bununla birlikte gündüz gün içinde kendinizi uykulu ve halsiz hissediyorsanız, uyku apnesinden şüphelenebileceğini söyleyen KBB Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, "Uykuda nefes kesilmesi demek, o süre için vücudun oksijensiz kalması ve buna bağlı olarak birçok anormal reaksiyonların gelişmesi demektir. Bu da zaman içinde yüksek tansiyona, kalp spazmına ve ciddi akciğer hastalıklarına neden olabilmektedir. Uyku apnesinin en sık sorunların biri sabahları kalktığında yorgun hissetme bazen hastalarımız bize şöyle diyor: ‘Kendimi sabah kalktığımda üstümden kamyon geçmiş gibi hissediyorum. Bazen uykuda nefesim duruyor gibi oluyor. Çoğu zaman nefesim kesilmiş gibi bir anda uyanıp yatağımda oturur vaziyete geliyorum.’ Tedavisini ettiğimiz hastalarda uyku apnesi ve horlama şikayetleri vardı. Bu şikâyetlere bağlı olarak büyük sorunlar yaşıyorlar. Hastalarımız bize başvurduklarında yapılacak olan süreci anlatıyoruz. Kemik eğriliği, burun etlerinde büyüklük, damakta sarkma gibi sorunlar uyku apnesine sebep olabilmektedir. Cerrahi olarak operasyonumuzu gerçekleştirerek hastalarımızın sağlığına kavuşmasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Uyku apnesi ve horlamanın aile içi sorunlara yol açtığına dikkat çeken Opr. Dr. Davut Tepe, “Özellikle horlama eşler arasında da büyük sorun. Çünkü geceleri yüksek sesten dolayı eşler de uyku sorunu çekiyorlar. Uykusuzluk hali ise gün içindeki stres ortamını tetikleyebilir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bu sıkıntıları çekmenize gerek yok. Gündüz değil, geceleri uyuyabilirsiniz. Bu sağlık sorununu yaşayanlar mutlaka bir uzman doktora başvursunlar. Unutmasınlar ki uyku apnesi ve horlamanın tedavisi var" diye konuştu.