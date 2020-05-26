Uyku bozukluğu ve beslenme ilişkisi

Uykusuz kaldığınızda, leptin seviyeleri düşerken ghrelin seviyeleri yükselir, bu da kontrol edilemez bir iştahla sonuçlanır ve yanlış ve sağlıksız yiyecek seçimlerine yol açabilir.

Şimdiye kadar açlığınızı etkileyen birçok faktör olduğunu zaten biliyor veya deneyimlemiş olabilirsiniz; yemeğin türü, isteğiniz, duygularınız ve fiziksel aktiviteniz. Ancak, uyku düzeninizin de açlık içgüdünüz üzerinde doğrudan bir etkisi olabileceğini biliyor muydunuz? Açlık içgüdüsü, uyku eksikliği gibi dış veya çevresel faktörler tarafından kolayca etkilenebilir.

Uyku bozukluğunun beslenme ile olan ilişkisini Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin yazdı.

1. Artan iştah

Uyku eksikliği doğrudan artan iştah ve aşırı yeme ile ilişkilidir. Açlığınız nörolojik olarak 2 hormon; leptin ve grelin tarafından düzenlenir. Ghrelin iştahı uyarırken leptin bastırır. Uykusuz kaldığınızda, leptin seviyeleri düşerken ghrelin seviyeleri yükselir, bu da kontrol edilemez bir iştahla sonuçlanır ve yanlış ve sağlıksız yiyecek seçimlerine yol açabilir ve böylece kilo alımına neden olabilir.

2. Artan istek

Uykusuz kaldığınızda, vücudunuz bunu bir stres durumu olarak değerlendirir ve stres hormonu olarak da bilinen kortizolün salınmasına neden olur. Bu hormon ayrıca iştahı arttırır, özellikle tatlı, yüksek yağlı, tuzlu abur cuburların isteklerine neden olur. Yüksek kortizol seviyeleri ayrıca kas kütlesinin azalmasına ve yağ kütlesinin artmasına neden olur. Yağ birikimi karın bölgesinde daha yatkındır.

3. Azalan metabolizma

Sağlıklı uyku, vücudunuzun metabolik süreçleriyle yakından ilişkilidir. Hatta yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri ve bel / göbek bölgesinde yüksek yağ birikimi üçlüsü olan metabolik sendrom adı verilen kronik bir duruma yol açabilir. Metabolik sendrom X sendromu olarak da bilinir ve kalp hastalığı, diyabet veya inme gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

4. Sağlıklı bir diyet uygulamada zorluk

Uykusuzluk, karar verme becerilerinizi gerçekten etkileyebilir. Uyku yoksunluğunun bir sonucu olarak ortaya çıkan duygusal kargaşa, bir rutine bağlı kalmanızı ve obezite veya diyabet gibi bir dizi kronik hastalığı önleyebilecek sağlıklı bir diyet izlemenizi zorlaştırabilir.

UYKU NASIL İYİLEŞTİRİLİR

Vücudunuzun doğal bir uyku-uyanma döngüsü veya sirkadiyen ritmi vardır. Sağlıklı alışkanlıklar geliştirmek ve bir uyku rutinini takip etmek sadece uyku kalitenizi değil, aynı zamanda genel sağlığı da etkileyebilir.

Uykunuzu iyileştirerek, açlık içgüdünüzü kontrol edebilirsiniz. İşte yapabilecekleriniz:

- Yatakta durgunluktan kaçınmak için gün boyunca küçük ve porsiyon kontrollü yemekler yemeye odaklanın.

- Akşam yemeğinizi yatmdan 3 saat önce bitirin. Akşam yemeğinde yüksek yağlı, ağır yiyecekler yemekten kaçının.

- Bir egzersiz programı yapın ve bunu uygulayın. Ancak egzersizden kaynaklanan hormonlar sizi uyanık tutabileceğinden, yatmadan 2-3 saat önce egzersiz yapmayı bitirin.

- Uyumadan önce herhangi bir alkolden kaçının.

- Uyumanıza yardımcı olabilecek papatya çayı gibi alternatifleri deneyin.

DİKKAT EDİLECEK NOKTA

Vücudunuzun ve beyninizin en iyi şekilde çalışması çok önemli olduğundan, her gece 7-8 saat kesintisiz uyuyun. Sağlıklı beslenme, egzersiz ve stres yönetimi ile temel bir uyku rutinine bağlı kalmak, sağlığınız ve yaşam kaliteniz üzerinde büyük bir rol oynar.