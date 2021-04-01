Uykuda alt ıslatma: Enürezis Noktürna nedir? Enürezis Noktürna nedenleri ve tedavisi..

Halk arasında uykuda alt ıslatma olarak bilinen enürezis noktürna, özellikle çocuklarda görülen ve travmalara yol açabilen bir tıbbi sorundur. Peki enürezis noktürna nedir, nasıl tedavi edilir?

Enürezis noktürna, 5 yaş üstü çocukların geceleri idrar kontrolünü sağlayamayarak idrar kaçırmaları olarak tanımlanabilir.

Oluş nedenlerinde birden çok etkenin üzerinde durulur ve bir çocukta birden fazla neden olabilir.

5 yaşındaki çocukların % 5-10’u, 10 yaşındaki çocukların ise % 3-5’inde görülen alt ıslatma yani tıp dilinde enürezis sosyal ve tıbbi bir sorun olarak kabul ediliyor.

Peki yasak ıslatma neden olur, nasıl tedavi edilir? İşte enürezis noktürna hakkında bilgiler..

ENÜREZİS NOKTÜRNA NEDİR?

Çocuğun normal gelişim içinde idrarını gece ve gündüz kontrol edeceği biyolojik olgunluğa erişmesi gereken 5 yaşından sonra tekrarlayıcı olarak istem dışı alt ıslatmasına enürezis denir.

Daha çok geceleri görülür. Çocuk, 5 yaşından sonra üç ay içerisinde haftada iki kez altını ıslatıyorsa bu durum alt ıslatma problemi olarak kabul edilir.

İki tip altını ıslatma vardır: Birincil altını ıslatmada çocuk, altını ıslatma davranışı bir problem olarak görülene kadar altını ıslatma davranışını sürdürür. İkincil altını ıslatmada ise, çocuk, en az bir yıldan fazla kuru kaldıktan sonra tekrar altını ıslatmaya başlar.

ALT ISLATMANIN NEDENLERİ

Anne ya da babada idrar kaçırma sorunu olması

Çocuğun mesane kaslarının henüz olgunlaşmaması

Aşırı yorgunluk ya da yatmadan önce çok sıvı tüketme

Böbrek ve idrar yolunda yapısal problemler

Stres ve kaygı sorunları (Aile sorunları, ev ya da okul değiştirme, aileye yeni kardeş katılması ya da kardeş kıskançlığı gibi nedenlerle ilgi çekme isteği)

Duygusal sorunlar (Ebeveynlerin ilgisizliği ya da aşırı ilgisi, kazalar ya da yaşanılan şoklar)

Tuvalet eğitimi sırasında baskı görme

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB)

Kabızlığın mesane üzerinde baskı yapması

Diyabet (Şeker hastalığı)

Uyku sırasında vücudun yeterli miktarda antidiüretik hormon (ADH) salgılamaması

Tıkayıcı uyku apnesi sendromu

Aşırı aktif mesane sendromu

Küçük mesane

Uykudayken mesanenin dolu olduğunu hissedememe

İdrar yolu enfeksiyonları

ALT ISLATMA NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Altını ıslatma, genellikle tedavi sonucunda giderilebilen bir problemdir. Küçük çocuklarda tedavi sırasında strateji olarak öncelikle çocuğun cesaretini kıracak eylemlerden kaçınılması gerekir.

Çocuğu cezalandırma, onunla alay etme gibi davranışlar ve aile içi çatışma tedaviyi güçleştirir.

Yatmadan önce sıvı alımında kısıtlanması ve çocuk yattıktan 2-3 saat sonra çocuğun tuvalete çıkarılması çocuğun geceyi kuru geçirmesine yardımcı olabilir. Büyük çocuklar için çocuğun altını ıslatmayı durdurması yönünde güdülenmesi gerekir.

Davranış ve hayat tarzı değişikliğinden fayda alınamayan çocuklarda alarm tedavisi ya da ilaç tedavisine başlanabilir. Alarm tedavisinde çocuk yatağı ıslattığında çalan cihazlar kullanılır.

Alt ıslatma psikolojik sorunlardan kaynaklanıyorsa veya kendisi psikolojik ve sosyal sorunlara neden olmuşsa psikoterapi faydalıdır.