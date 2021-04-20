Uykuda yağ yaktıran çay: Oolong çayının faydaları nelerdir?

Dünyada sudan sonra en çok tüketilen içeceklerden birisi olan çay familyasından olan oolong çayı nedir ve nasıl tüketilir araştırılıyor. İşte oolong çayı hakkında merak edilenler..

Birçoğumuzun adını duyamadığı veya duyduğunda ismini telaffuz etmekte zorlandığı Çin'in geleneksel çayı “oolong çayı”; sağlık için onlarca faydası bulunan bir çay türüdür.

Metabolizmayı hızlandıran, stresi azaltan ve günlük yaşam kalitesini yükselten özellikleri ile dikkat çeker. Yeşil çay ve siyah çay gibi çay bitkisinin bir türü olan oolong çayı, çay yapraklarından elde edilir.

Kilo vermek isteyenlerin yağ yakımına yardımcı olarak tercih ettiği bu çay, yağ yakımı gece uyurken devam ettirmesi ile de biliniyor.

Peki Oolong çayının faydaları nelerdir ve nasıl tüketilir? İşte Oolong çayı hakkında merak edilenler..

OOLONG ÇAYI NEDİR?

Oolong çayı aslında yaygın olarak Çin ve Tayvan’da tüketilmektedir ancak son yıllarda ülkemizde de sıklıkla tüketilmeye başlanmıştır. Tüm çay çeşitleri aynı bitkiden gelmesine rağmen, farklılıklar hasat ve işleme sırasında ortaya çıkar. Örneğin; oolong çayı kısmen fermente edilirken, siyah çay tamamen fermente edilir.

Çay çeşitleri ayrıca antioksidanların miktar ve tiplerinde de farklılık gösterebilir. Yeşil çayda, kateşinler olarak bilinen bir antioksidan sınıfı yüksektir. Siyah çaydaki antioksidanlar, theaflavinler ve thearubigindir. Oolong çayında antioksidan miktarı ortalamadır.

Oolong çayı ve yeşil çay, fincan başına ortalama 10 ila 60 miligram benzer miktarlarda kafein içerir. Karşılaştıracak olursak kahve, fincan başına yaklaşık 70 ila 130 mg kafein içerir. Şekersiz demlenmiş bir çay, sıfır kalorili bir içecek olarak kabul edilir. Yağ, karbonhidrat veya protein içermez.

OOLONG ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

Derinin kendini yenilemesine yardımcı olan Oolong çayı bu sayede egzama gibi cilt hastalıklarına oldukça faydalıdır.

Saçları yumuşatan ve parlaklık veren çay saç dökülmelerini de önler.

Oolong çayı şeker hastaları için de önerilir. Kan şekerini düzenlemesi onu şeker hastalığına karşı bir savaşçı haline getirir.

A, B, C, E ve K vitaminlerini içermesinin yanında kalsiyum, potasyum, selenyum, manganez, bakır minerallerini de içerir. Bu bakımdan, birçok farklı besinde bulabileceğiniz mineral ve vitaminler tek bir çaydan alınabilir.

Düzenli ve faydalı dozlarda tüketildiğinde vücuda enerji sağlayarak gün boyu zinde kalmanızı sağlar.

Kolesterolü dengeleyerek kolesterol hastaları için şifa niteliği taşır.

Sindirim sistemini rahatlatması sayesinde bağırsak problemlerinde de büyük oranda işe yarar. Ayrıca mideyi de yatıştırır.

Felç geçirme riskini azaltır.

Cildinizdeki kırışıklıkları önleyerek yaşlanmaya karşı da direnç gösterir.

Oolong çayının içerdiği polifenoller ağız ve diş sağlığının gelişmesine yardımcı olur ve diş çürüklerine karşı da koruma sağlar. Osaka Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre günde 2-3 bardak oolong çayı içmek ağız hijyenini geliştirir ve diş çürümesi riskini azaltır.

Bir tür antioksidan olarak da bilinen kateşin sayesinde Oolong çayı bazı kanser hücrelerinin oluşumuna da engel olur. Kateşin bakımından zengin olan oolong çayı bu özelliği ile hala bazı kanser türleri için yapılan araştırmalarda kullanılır.

OOLONG ÇAYI VE YAĞ YAKIMI

Oolong çayı kilo vermek için tüketilen en popüler çaylardan birisidir. Yapılan bir araştırmaya göre, oolong çayının düzenli bir şekilde tüketilmesi yüksek yağlı diyetin neden olduğu kilo artışı, hepatik lipitler ve beyaz yağ dokusu ağırlıklarını azaltmada yardımcı olabilir.

Oolong çayının içerisindeki polifenol antioksidanların depolanmış yağları enerji için kullanmaya yardımcı olan enzimleri aktive ettiği düşünülmektedir.

OOLONG ÇAYI NASIL İÇİLİR?

Birçok ülkeden farklı şekillerde işlenerek satışa sunulan oolong çayları mevcuttur. Kurutulmuş olarak satılan oolong çayının farklı şekilleri ve farklı renkleri olabilir. Tayvan oolong, Endonezya oolong, Nepal oolong, Vietnam oolong ve Kenya oolong gibi farklı satış şekilleri mevcuttur.

Oolong çayı demlemek için, 1 yada 1,5 çay kaşığı oolong yaprağı demliğe konur. Üzerine bir büyük fincan kadar sıcak kaynamış su eklenir. 5 dakika kadar çay demlenmeye bırakılır. Demlendikten sonra oolong çayı süzülerek içilebilir.