Uykusuzluk şeker hastalığını tetikliyor

Kronik uykusuzluğun yaşam kalitesi üzerinde birçok olumsuz etkisi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Levent Öztürk, ideal uyku süresi hakkında bilgi verdi.

Düzenli uykunun genel sağlık üzerinde önemli etkileri olduğunu belirten Prof. Dr. Levent Öztürk, yeterli seviyede uyumayan kişilerde farklı hastalıkların tetiklendiğini söyledi.

Sağlıklı uyku süresinin kişiden kişiye değişiklik gösterebildiğine dikkati çeken Öztürk, yapılan çalışmalarda ideal uyku süresinin ortalama 7 saat olarak kabul edildiğini söyledi.

Prof. Dr. Öztürk, toplumun üçte birinin yetersiz uyuduğuna dikkat çekerek, "Yeterli görülen uykudan daha az uyuyan bir kesim var. Bunların az bir kısmı gerçekten az uykuyla ihtiyacını karşılayabildiği için az uyuyor. Ama büyük bir kısmı aslında daha çok uykuya ihtiyaç duyduğu halde yeteri kadar bu uykuyu alamamaktadır." ifadelerini kullandı.

ŞEKER HASTALIĞINI TETİKLİYOR

Yetersiz uykunun kişinin yaşam kalitesini bozduğunu vurgulayan Öztürk, yapılan araştırmalarda uykusuzlukla şeker hastalığı arasındaki bir ilişki tespit edildiğini söyledi.

Bir çalışmada, sadece bir gece uykusuz kalan sağlıklı bireylerin insülin salgılarının üç buçuk kat arttığının tespit edildiğini aktaran Öztürk, kronik uykusuzluğun, diyabet için güçlü bir eğilim oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'de diyabet görülme sıklığının yüzde 15 ile çok büyük seviyelerde olduğunu belirten Öztürk, "Genelde beslenme ve egzersiz gibi konular diyabetle ilişkilendirilirken uyku pek konuşulmuyor. Aslında şeker hastalığına yakalanmayı önlemede uyku sağlığı çok önemli bir yer tutuyor. Bunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Şeker hastalarının uykularını iyi yönde kontrol ederek hastalığın kontrol edilebileceğini düşünüyorum." diyerek şeker hastalığından korunmak için yeteri kadar uykuyu almanın önemine dikkat çekti.